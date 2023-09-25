Клещи продолжают кусать жителей Алтайского края, несмотря на осень

Высокая активность этих членистоногих ожидается до конца сентября

25 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 155 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 8116 укушенных, в том числе 2177 детей. В Барнауле зарегистрировали 2809 пострадавших, из них 437 – дети.

"С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа", – подчеркнули в ведомстве.

Высокая активность этих членистоногих ожидается до конца сентября, однако одиночные активные особи могут попадаться и в октябре при условии теплой и сухой погоды.