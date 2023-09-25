Клещи продолжают кусать жителей Алтайского края, несмотря на осень
Высокая активность этих членистоногих ожидается до конца сентября
25 сентября 2023, 10:00, ИА Амител
В Алтайском крае за прошедшую неделю от присасываний клещей пострадали 155 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 8116 укушенных, в том числе 2177 детей. В Барнауле зарегистрировали 2809 пострадавших, из них 437 – дети.
"С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа", – подчеркнули в ведомстве.
Высокая активность этих членистоногих ожидается до конца сентября, однако одиночные активные особи могут попадаться и в октябре при условии теплой и сухой погоды.
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