Клещи проснулись в Алтайском крае

От членистоногого уже пострадал один ребенок в Бийске

29 марта 2024, 17:00, ИА Амител

Клещ сидит на пальце / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в конце марта проснулись клещи. Первый случай укуса в этому году зарегистрировали в Бийске.

Как сообщили в местной ЦГБ, в трампункт обратился ребенок, которого членистоногое укусило в голову на территории СНТ "Прибрежное".

"Пациенту оказана необходимая медицинская помощь и поставлена вакцина", — рассказали в медучреждении.

Медики призвали быть осторожнее на своих участках и на природе, чаще себя осматривать, а также использовать репелленты и подходящую одежду.