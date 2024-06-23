Клещи за неделю покусали 450 жителей Алтайского края

С конца марта с жалобами на присасывание этих членистоногих в поликлиники обратились 5744 человека

23 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 450 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 5744 человека, в том числе 1514 детей до 14 лет.

"Подтверждены четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и четыре случая иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых. В стационарах края на сегодня находится трое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе один взрослый с тяжелой формой заболевания", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако при выездах на природу следует носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты.