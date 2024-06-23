Клещи за неделю покусали 450 жителей Алтайского края
С конца марта с жалобами на присасывание этих членистоногих в поликлиники обратились 5744 человека
23 июня 2024, 08:00, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 450 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 5744 человека, в том числе 1514 детей до 14 лет.
"Подтверждены четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и четыре случая иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых. В стационарах края на сегодня находится трое больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе один взрослый с тяжелой формой заболевания", – рассказали в ведомстве.
Сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако при выездах на природу следует носить защитную одежду, регулярно проводить осмотры и применять репелленты.
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