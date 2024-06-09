Клещи за неделю покусали 559 жителей Алтайского края

С конца марта с жалобами на присасывание этих членистоногих обратился 4751 человек

09 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 559 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратился 4751 человек, в том числе 1278 детей до 14 лет.

"Среди пострадавших зарегистрировано 117 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 16 детей в возрасте до 14 лет), 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в том числе у одного ребенка) и 10 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых. Комиссионно подтверждены четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и четыре случая иксодовым клещевым боррелиозом у взрослых. На сегодняшний день в стационарах края находится три пациента с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. Больных с тяжелой формой заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе наблюдается высокая активность клещей. Специалисты рекомендуют воздержаться от выездов на природу.