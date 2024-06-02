Клещи за неделю покусали 769 жителей Алтайского края

С конца марта с жалобами на присасывание клещей обратились 4192 человека

02 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 769 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 4192 человека, в том числе 1140 детей до 14 лет.

"Среди пострадавших зарегистрирован 101 случай с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в том числе у 13 детей в возрасте до 14 лет), 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в том числе у 1 ребенка), 9 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом у взрослых жителей края. Больных с тяжелой формой заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что в крае от клещей обработали уже 2523 гектара территорий парков, скверов, санаториев и баз отдыха. Всего планируют обработать 2560 га.

Сейчас в регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей. Специалисты рекомендуют воздержаться от выездов на природу.