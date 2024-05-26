Клещи за неделю покусали рекордное число жителей Алтайского края

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют воздержаться от выездов на природу

26 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 1042 жителя Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это рекордное значение в 2024 году.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на их укусы обратились 3423 человека из 64 районов. Среди них 965 детей до 14 лет.

"Зарегистрировано 85 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 11 детей. В стационары края госпитализировано семь взрослых жителей края с подозрением на клещевой вирусный энцефалит", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что в крае от клещей уже обработали 2347,5 гектара территорий парков, скверов, санаториев и баз отдыха из запланированных 2560 га.

Сейчас в регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей. Специалисты рекомендуют воздержаться от выездов на природу.