Клей-расплав: как его правильно использовать и хранить

Несколько полезных советов по работе с термоклеем

13 октября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JuEx4

Клей / Фото: Дмитрий Рогачев / ООО "Компания МастерКлей"

Клей-расплав (термоклей) используют в производстве упаковки, рекламной или печатной продукции, мебели и текстиля. Он надежно склеивает различные материалы, создает прочные долговечные клеевые соединения. Но как его правильно использовать?

Советы по использованию клея-расплава при производстве упаковки

Термоклей используют при производстве упаковки из бумаги, картона, текстиля, в том числе с полиамидом, или даже пластика. Вот главные правила:

Соблюдение технологических параметров. Характеристики, например, время открытой выдержки и схватывания, обязаны соответствовать параметрам оборудования. Избегайте смешивания составов. Термоклеи различных производителей и даже серий от одного изготовителя имеют разный химический состав, что влияет на их свойства и структуру. Если разные клеи смешивать, это приводит к нежелательным последствиям. Особенно это касается невозможности смешивания термоклеев на ЭВА, синтетической и полиолефиновой основе – их состав строго сбалансирован и не должен меняться. Соблюдайте температурные режимы. Перегрев или недогрев расплава негативно отражается на качестве соединения. Поддерживайте постоянную рабочую температуру в резервуаре для расплавления. Регулярное добавление термоклея в небольших объемах помогает избежать значительных температурных колебаний. Не рекомендуется длительное время держать клей в баке в нагретом состоянии без использования. Из-за этого клей начнет застаиваться и деградировать. Образовавшийся нагар может привести к выходу из строя фильтров, форсунок, шлангов и насоса дорогостоящего клеенаносящего оборудования.

Как хранить клей-расплав

Правильное хранение играет важную роль в сохранении качества состава. Вот некоторые рекомендации:

Храните клей в закрытой упаковке, размещая ее в сухих, прохладных и чистых помещениях.

Избегайте попадания пыли на упаковку, даже с учетом наличия фильтров в оборудовании.

Поддерживайте рекомендованные температурные условия хранения.

При хранении важно руководствоваться рекомендациями производителя, чтобы избежать снижения эксплуатационных качеств или срока годности.

ООО "Компания МастерКлей"

Реклама