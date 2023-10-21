Кличко: контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине

Так мэр Киева высказался на тему проведения выборов в стране

21 октября 2023, 08:31, ИА Амител

Кадр из видео: "Киев 24"

Вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в условиях конфликта.

"Территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет", – цитирует РИА Новости градоначальника.

Также непонятно, как Киев будет учитывать эти территории в ходе выборов, добавил он.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые прежде принадлежали Украине.