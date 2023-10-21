Кличко: контролируемые Россией регионы уже не принадлежат Украине
Так мэр Киева высказался на тему проведения выборов в стране
21 октября 2023, 08:31, ИА Амител
Кадр из видео: "Киев 24"
Вошедшие в состав России территории уже не являются Украиной, заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя возможность проведения выборов в условиях конфликта.
"Территории, которые оккупированы, – они уже не Украина, потому что представителей не будет", – цитирует РИА Новости градоначальника.
Также непонятно, как Киев будет учитывать эти территории в ходе выборов, добавил он.
30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые прежде принадлежали Украине.
10:05:05 21-10-2023
Кому сказал ?
12:46:10 21-10-2023
Выгонят с должности с занесением на Миротворец.