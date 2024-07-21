Кличко заявил, что Зеленскому придется провести референдум ради мира

Любой шаг, по его мнению, может стать для Зеленского политическим самоубийством

21 июля 2024, 16:45, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

В интервью итальянской газете Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко высказал мнение, что для достижения мира Украине, возможно, придется провести референдум. Однако он сомневается, что Владимир Зеленский согласится поделиться своей властью.

Кличко считает, что Зеленский, вероятно, должен будет обратиться к народу через референдум, так как он не сможет самостоятельно прийти к важным и болезненным соглашениям без поддержки граждан.

Мэр Киева также полагает, что выходом для Украины могло бы стать создание правительства национального единства по примеру Израиля после нападения ХАМАС в октябре прошлого года. Однако он сомневается в том, что Зеленский готов отказаться от части власти, которую он получил из-за введения военного положения.

Кличко отмечает, что Зеленский сосредоточил слишком много власти в своем офисе, из-за чего парламент утратил значимость.

По мнению мэра Киева, какой бы шаг ни предпринял Зеленский, он рискует совершить политическое самоубийство. Кличко опасается, что если им придется сражаться еще два года, это будет катастрофой.