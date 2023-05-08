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Кличко заявил о "самой массированной атаке" на Киев

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что по Украине был нанесён один из самых мощных ударов с начала СВО

08 мая 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Киев подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции на Украине. Как сообщает РБК, об этом заявил мэр города Виталий Кличко. 

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что по Украине был нанесён один из самых мощных ударов с начала СВО. По его информации, минувшей ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях. 

Напомним, что российское Минобороны неоднократно подчёркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Целью атаки становятся объекты связи, военного управления и энергетики. 

Комментарии 1

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Вероника

17:01:27 09-05-2023

На коррупции и лжи лишь и держится режим

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