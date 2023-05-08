Кличко заявил о "самой массированной атаке" на Киев

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что по Украине был нанесён один из самых мощных ударов с начала СВО

08 мая 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции на Украине. Как сообщает РБК, об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что по Украине был нанесён один из самых мощных ударов с начала СВО. По его информации, минувшей ночью и утром взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях.

Напомним, что российское Минобороны неоднократно подчёркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Целью атаки становятся объекты связи, военного управления и энергетики.