Клиентов сети АЗС "Газпромнефть" на Урале и в Сибири ждет повышенный бонусный кэшбек
Рассказываем, как принять участие в акции
28 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KKRnT
Покупка любого горячего напитка с применением карты лояльности "Нам по пути" дает возможность клиентам сети АЗС "Газпромнефть" получить промокод с акционными бонусами в мобильном приложении на следующую покупку.
Предложение действует до 14 апреля 2024 года на АЗС Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, в Татарстане, Пермском крае и на Алтае. Подробности можно узнать на сайте gpnbonus.ru.
Стать участником программы лояльности, выпустив бесплатную карту, экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, а также пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение "АЗС Газпромнефть". Оно доступно для iOS* и для Android* в Huawei AppGallery* и RuStore*, а также Samsung Galaxy Store*.
*iOS ("АйОС"); Android ("Андроид"); Huawei AppGallery ("Хуавей АппГеллери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Галакси Стор").
ООО "Газпромнефть-Центр"Реклама
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