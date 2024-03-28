Клиентов сети АЗС "Газпромнефть" на Урале и в Сибири ждет повышенный бонусный кэшбек

Рассказываем, как принять участие в акции

28 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KKRnT

Хот-дог. Кофе / Фото: сеть АЗС "Газпромнефть"

Покупка любого горячего напитка с применением карты лояльности "Нам по пути" дает возможность клиентам сети АЗС "Газпромнефть" получить промокод с акционными бонусами в мобильном приложении на следующую покупку.

Предложение действует до 14 апреля 2024 года на АЗС Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, в Татарстане, Пермском крае и на Алтае. Подробности можно узнать на сайте gpnbonus.ru .

Стать участником программы лояльности, выпустив бесплатную карту, экономить время при оплате топлива и кофе на станциях сети, а также пользоваться другими цифровыми сервисами поможет мобильное приложение "АЗС Газпромнефть". Оно доступно для iOS * и для Android* в Huawei AppGallery * и RuStore *, а также Samsung Galaxy Store *.

*iOS ("АйОС"); Android ("Андроид"); Huawei AppGallery ("Хуавей АппГеллери"); RuStore ("РуСтор"); Samsung Galaxy Store ("Самсунг Галакси Стор").

ООО "Газпромнефть-Центр"

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