Клиенты билайна получат до 15% кешбэка с каждой покупки в "Пятерочке" и "Перекрестке"

И смогут вернуть до 12 500 рублей в месяц

11 июня 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5wK7DoN

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Билайн и сервис лояльности "Апельсин" запустили новое предложение, чтобы выгода для клиентов стала еще больше. Теперь абоненты оператора могут возвращать 15% за покупки в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Много лосося".

Для этого достаточно собрать "Апельсиновое комбо", совершив несколько простых действий:

Начать использовать тариф UP ("Ап"). Предложение доступно как для новых, так и действующих клиентов билайна. Нужно купить новую сим-карту, перейти со своим номером от другого оператора или сменить тариф на актуальный с пакетом интернета от 35 Гб. Если вы уже на тарифе UP с пакетом от 35 Гб, то менять тариф не обязательно. Оформить бесплатную Апельсиновую карту. Сделать это можно в офисе билайна или онлайн. Подключить сервис "Пакет". Это можно сделать в офисе билайна, в приложении оператора или на сайте. Стоимость сервиса составит 1 рубль за первый месяц, далее – 199 рублей в месяц.

После подключения каждого из трех продуктов уровень кешбэка повысится автоматически в течение пяти дней. При этом все перечисленные продукты должны быть оформлены на один номер телефона, с которым пользователь зарегистрирован в "Апельсине".

Далее за оплату каждой покупки Апельсиновой картой в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Много лосося" пользователю вернут 15% кешбэка (не начисляется на товары со скидкой, желтым ценником), но не более 125 000 баллов или 12 500 рублей в месяц.

Накопленные баллы можно потратить в билайне. Например, обменять их на рубли, пополнить ими баланс лицевого счета, а еще оплатить связь, сервисы и услуги, получив таким образом скидку до 100%. Кешбэк также можно потратить на покупки в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Много лосося", полисы АльфаСтрахование, на добрые дела или подписку на сервис "Пакет".

Срок действия повышенного кешбэка от билайна составит один год. Если отказаться от Апельсиновой карты или не оплачивать "Пакет", то повышенный кешбэк от билайна перестанет действовать. Для сохранения кешбэка в размере 15% также следует оставаться клиентом билайна, не менять тарифный план, пользоваться сим-картой и оплачивать связь.

Возрастное ограничение для приложения 18+

ПАО "ВымпелКом", beeline . ru

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