Клиенты билайна в Алтайском крае больше не считают минуты на звонки внутри сети

Потому что теперь они не будут тратиться из общего пакета

30 марта 2023, 12:15, ИА Амител LatgBrR4T

Телефон. Гаджеты / Фото: drobotdean / Freepik

Клиенты билайна получили возможность звонить внутри сети, не волнуясь за то, что такие звонки будут тратить минуты из общего пакета. Это стало возможным в результате последнего обновления флагманского решения мобильного оператора – тарифа UP (от англ. слова up (ап) – вверх).

По данным билайна, сегодня каждый второй житель Алтайского края владеет сим-картой этого мобильного оператора. Как следствие, 80% всех звонков приходится именно на звонки абонентам билайна. В среднем это около 200 минут исходящих звонков в месяц, которые теперь могут не расходоваться из общего пакета минут.

Больше общаться, в том числе с использованием технологий VoLTE* и VoWiFi**, улучшающих качество голосовой связи, и при этом обнулить голосовой трафик внутри сети жители Алтайского края могут, выбрав обновлённый тариф UP с абонентской платой от 525 рублей в месяц и пакетом интернета от 35 гигабайт. Так, например, можно выбрать обновлённый UP с пчелой Базей – это 35 Гб и 600 минут за 525 рублей в месяц, а ещё скидка 50% на подключение дополнительных номеров***.

Тариф UP позволяет максимально точно настроить минуты и гигабайты с учётом своих потребностей. По ссылке можно "покрутить" настройки тарифа, посмотреть стоимость в зависимости от наполнения, а также выбрать аппера – виртуального помощника, который будет давать бонус на связь. Например, Базя, как истинная пчёлка, очень любит семью и старается всех объединить в одном улье. Другой аппер, Дракон Юнг, поможет бесплатно подключить неограниченный доступ к YouTube и TikTok, а панда Тапа – получить скидку 20% на абонентскую плату, если пользователь старше 60 лет. Каждый абонент может выбрать одномоментно одного аппера и поменять его в любое время бесплатно, если потребуется.

Обновлённые параметры тарифа доступны не только новым, но и действующим клиентам билайна в Алтайском крае при переходе на актуальную версию тарифного плана.

* Голос через LTE (от англ. Long Term Evolution, в переводе долгосрочная эволюция, стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных). Действует при техн. возможности подключения. Недоступна для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru.

** Голос через Wi-Fi. Технологию VoWiFi необходимо активировать вручную в настройках телефона, включив функцию "Вызовы по Wi-Fi". Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Подробнее – на beeline.ru.

*** Цены действительны на момент публикации. Оператор связи оставляет за собой право пересмотреть условия и стоимость предоставления услуг. Подробности на сайте билайн.

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