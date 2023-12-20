Клиенты "Почты России" в Алтайском крае спасли от вырубки 215 деревьев
А все потому, что они отправляли электронные письма
20 декабря 2023, 11:14, ИА Амител erid: LjN8KbJjs
Более 600 тысяч писем в электронном виде отправили в 2023 году клиенты "Почты России" в Алтайском крае. Это позволило спасти от вырубки 215 деревьев. Кстати, это в три раза больше, чем деревьев в сквере Медиков в центре Барнаула.
Электронные заказные письма (ЭЗП) помогают перевести юридически значимую корреспонденцию в цифровой формат. Постановления, судебные повестки и письма различных ведомств и юридических лиц клиенты могут получать мгновенно в электронном виде без посещения почтового отделения.
Сервис запустили в регионе в 2020 году. С того момента организация доставила около 1 млн электронных заказных писем жителям и компаниям региона. Это количество эквивалентно 15 тоннам бумаги формата А4, упакованной в 1,2 тыс. коробок.
Направить электронное заказное письмо проще и дешевле, чем бумажное. А адресат может прочесть его сразу после отправки, где бы ни находился. Подключить сервис тоже легко:
- на сайте zakaznoe.pochta.ru;
- в мобильном приложении "Почты России";
- на портале "Госуслуги".
"Почта России" не первый год снижает потребление бумаги как во внешних, так и во внутренних процессах. Компания постепенно отказывается от физических носителей – уже более 40% внутрикорпоративного документооборота проходит исключительно в электронном формате.
АО "Почта России"Реклама
12:18:40 20-12-2023
Конопля может задавить борщевик. Из обоих растений можно изготовить бумагу.
13:00:32 20-12-2023
Гость (12:18:40 20-12-2023) Конопля может задавить борщевик. Из обоих растений можно изг... Какая конопля, ты что? С ней борются же. Как с ветряными мельницами. Ну и что что произрастающая у нас дикая конопля не содержит наркотических веществ. Зато название какое у растения!
12:58:53 20-12-2023
Почта России спасает много деревьев тем, что у них уже более полугода нет больших бумажных конвертов для заказных писем. Отправляют искать по канцелярским магазинам. Зато есть тушенка.
13:33:30 20-12-2023
Гость (12:58:53 20-12-2023) Почта России спасает много деревьев тем, что у них уже более... Нет,и на почте всё не так,всё не так как надо...И ни церковь, ни кабак -Ничего не свято!Нет, ребята, все так, Все не так, ребята!
13:35:43 20-12-2023
Гость (12:58:53 20-12-2023) Почта России спасает много деревьев тем, что у них уже более... Скоро яйца из Азербайджана подгонят.Нарасхват пойдут,не доходя до магазинных полок.
14:07:13 20-12-2023
Гость (13:35:43 20-12-2023) Скоро яйца из Азербайджана подгонят.Нарасхват пойдут,не дох... К яйцам в нагрузку лотерейку и шоколадку. Это же почта!
16:45:23 20-12-2023
Продажа лотереек - краеугольный камень деятельности Почты России!