Клиенты "Почты России" в Алтайском крае спасли от вырубки 215 деревьев

А все потому, что они отправляли электронные письма

20 декабря 2023, 11:14, ИА Амител erid: LjN8KbJjs

Бумажное и электронное письмо / Фото: пресс-служба "Почты России"

Более 600 тысяч писем в электронном виде отправили в 2023 году клиенты "Почты России" в Алтайском крае. Это позволило спасти от вырубки 215 деревьев. Кстати, это в три раза больше, чем деревьев в сквере Медиков в центре Барнаула.

Электронные заказные письма (ЭЗП) помогают перевести юридически значимую корреспонденцию в цифровой формат. Постановления, судебные повестки и письма различных ведомств и юридических лиц клиенты могут получать мгновенно в электронном виде без посещения почтового отделения.

Сервис запустили в регионе в 2020 году. С того момента организация доставила около 1 млн электронных заказных писем жителям и компаниям региона. Это количество эквивалентно 15 тоннам бумаги формата А4, упакованной в 1,2 тыс. коробок.

Направить электронное заказное письмо проще и дешевле, чем бумажное. А адресат может прочесть его сразу после отправки, где бы ни находился. Подключить сервис тоже легко:

на сайте zakaznoe.pochta.ru;

в мобильном приложении "Почты России";

на портале "Госуслуги".

"Почта России" не первый год снижает потребление бумаги как во внешних, так и во внутренних процессах. Компания постепенно отказывается от физических носителей – уже более 40% внутрикорпоративного документооборота проходит исключительно в электронном формате.

АО "Почта России"

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