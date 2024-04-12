Клиенты Сбера получат до 5% от стоимости квартиры бонусами СберСпасибо

Потратить их можно у партнеров программы лояльности

12 апреля 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8KXdyG

Квартира. Бонусы / Фото: wayhomestudio on Freepik

Сбербанк снова запускает акцию для покупателей квартир в новостройках – "Спасибо за квартиру". Она действует до 30 июня 2024 года и распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты.

Кешбэк до 5% бонусами СберСпасибо будет рассчитываться от стоимости квартиры и начисляться равными частями в течение шести месяцев. Эта акция для клиентов с ипотекой от Сбера, выбравших квартиру у застройщика – участника акции. Так, при стоимости жилья 9 млн рублей клиенту вернутся 450 тысяч бонусов СберСпасибо – по 75 тысяч бонусов в течение шести месяцев.

Бонусы можно потратить у партнеров программы лояльности, например, на обустройство новой квартиры или новоселье.

"Впервые акцию "Спасибо за квартиру" мы совместно с "Домкликом" провели в августе прошлого года. Тогда более 8 тыс. наших клиентов воспользовались этим предложением и смогли не только приобрести новое жилье, но и получить дополнительные бонусы СберСпасибо. Потратить их можно у партнеров программы лояльности, например, на товары для ремонта, новую мебель или бытовую технику. Все это можно приобрести на Мегамаркете, оплатив до 99% стоимости бонусами", – пояснила директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Екатерина Звонова.

Для участия в акции до 30 июня 2024 года клиентам необходимо:

оформить заявку на ипотеку на новостройку на "Домклик", выбрав подходящий вариант у застройщиков, участвующих в акции;

заключить кредитный договор в течение 90 дней после одобрения заявки.

Перечень участвующих в акции жилых комплексов размещен на "Домклик". Группа компаний "ФСК" первой среди застройщиков присоединилась к акции. Подробнее о правилах – в Журнале "Домклик".

"Спасибо за квартиру" – совместная акция Сбербанка, программы лояльности СберСпасибо, "Домклик" и партнеров-застройщиков. С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте СберСпасибо или на "Домклик".

ПАО Сбербанк

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