Клиенты Сбера заключили первую в Сибири сделку с использованием сервиса "Госключ"

Благодаря новым технологиям покупка квартиры прошла полностью дистанционно

20 июля 2023, 19:05, ИА Амител

Дом. Ипотека / Фото: pixabay.com

Семья с Крайнего Севера дистанционно через "Домклик", без посещения офисов банка и Росреестра, приобрела квартиру в новосибирской новостройке. Первая в Сибири онлайн-сделка по покупке недвижимости с использованием сервиса "Госключ" заключена в Сбере, сообщает пресс-служба банка.

"Госключ" – это бесплатное приложение для формирования электронной подписи и подписания юридических документов. Для его оформления достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, загранпаспорт нового образца на десять лет и смартфон с NFC*-модулем.

"После согласия на дистанционный характер сделки покупатель получает инструкцию, по которой устанавливает приложение "Госключ", выпускает сертификат электронной подписи и оформляет все необходимые документы. Вся процедура занимает около десяти минут", – прокомментировал заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Максим Волков.

* NFC от англ. Near Field Communication ("Ниа Филд Коммьюникейшн") – технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия.