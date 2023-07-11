Акция "Кофе заправляет" продлится до конца лета

11 июля 2023, 17:50, ИА Амител LjN8K7nJt

"Газпромнефть" / Фото предоставлено сетью АЗС "Газпромнефть"

С 10 июля по 31 августа 2023 года пользователи программы лояльности "Нам по пути" при покупке кофе, чая или маття на станциях сети "Газпромнефть" получат скидку в размере 1 рубль на каждый заправленный литр бензина, дизельного топлива или сжиженного углеводородного газа (СУГ).

На сколько надо заправиться, чтобы участвовать в акции?

Минимальный объем заправки для участия в акции составляет 30 литров в центральном регионе и на юге России и 25 литров на Урале и в Сибири. Максимальный объем единовременной заправки, на который распространяется скидка, ограничен для бензинов и СУГ 50 литрами, для дизельного топлива – 100 литрами.

И как часто можно получить такую скидку?

Воспользоваться предложением можно любое количество раз.

А бонусы списываются?

Акционные покупки должны быть оплачены автовладельцами без использования бонусов программы лояльности "Нам по пути" с помощью банковской карты, через "Систему быстрых платежей", мобильное приложение "АЗС Газпромнефть" или наличными.

Самый простой способ присоединиться к программе – выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть", доступном для Android* и iOS*.

В числе других приятных подарков пользователям мобильного приложения бесплатно доступны каждый 6-й бургер или хот-дог.

*Срок проведения акции - с 10.07.2034 до 31.08.2023. Информацию об организаторе акции, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте по ссылке, в мобильном приложении АЗС "Газпромнефть" или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС "Газпромнефть", участвующих в акции.

ООО "Газпромнефть-Центр"

*Android ("Андроид") и iOS ("АйОС").

Реклама