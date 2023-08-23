Клиенты Tele2 могут купить Infinix за полцены

Предложение запускается специально в сезон подготовки к началу учебного года

23 августа 2023, 14:16, ИА Амител LjN8JuwWT

Фото: Tele2

Tele2* и международная технологическая компания Infinix* предлагают клиентам приобрести по выгодной цене комплект, в который входит смартфон вендора, страховка гаджета, мультиподписка Mixx* бесплатно на три месяца и SIM*-карта.

Что за предложение?

Родители могут купить недорогой и качественный гаджет для детей со скидкой, подключить им оптимальный тариф и цифровые сервисы в рамках Mixx, а также не волноваться о защите телефона. Страховка особенно пригодится при использовании гаджета детьми, так как они часто роняют устройства или теряют смартфон в результате кражи.

Что в комплекте?

При приобретении комплекта со смартфоном Infinix по акции "Комбо" клиенты получат скидку 50% от его розничной цены. Она распространяется на пять востребованных моделей Infinix: SMART 7 Plus* 3/64, Infinix HOT 30i* 4/128Gb*, Infinix HOT 30 8/128Gb*, NOTE* 30i 8/256, NOTE 30 8/256. Остальные гаджеты Infinix можно купить со скидкой до 35% в рамках акции.

Комплект "Комбо" включает оплату услуг связи на три месяца и впервые – мультиподписку Mixx со 100%-й скидкой на тот же период. Mixx позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также включает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

Уже традиционная для комплекта страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Страховка будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Фото: Tele2

Как его получить?

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru, указав способ получения товара – самовывоз. Далее потребуется подключить страховой продукт для защиты смартфона, выбрать тариф "Мой онлайн+" и внести абонентскую плату за три месяца. Все товары и услуги должны быть приобретены комплектом в одном чеке. Подробная информация об условиях акции доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте. Акция действует до конца сентября 2023 года.

"Наше предложение идеально подходит для школы и позволяет купить за полцены хороший девайс в комплекте с полезными услугами. Мы специально завели в акцию самый доступный по цене смартфон – это оптимальный вариант недорогого и модного гаджета для ребенка, который ориентируется в цифровых сервисах не хуже взрослого. Для пяти основных девайсов по акции стоимость целого комплекта "смартфон-связь-страховка" будет ниже или на уровне розничной цены смартфона в любом из регионов", – прокомментировал директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.* Tele2 ("Теле2"); Infinix ("Инфиникс"), Mixx ("Микс"); SIM-карта (сим-карта); SMART 7 Plus (Смарт 7 Плюс); HOT (Хот); Gb (Гигабайт); NOTE (Ноут).

Tele2

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