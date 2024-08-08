Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных

Сервис предупредит клиента о том, какие данные были скомпрометированы, а значит, требуют защиты вплоть до смены почты или пароля

08 августа 2024, 16:20, ИА Амител erid: LjN8KC8kg

Смартфон. Пользователь. Данные / Фото: Tele2

Tele2 и ГК "Солар", эксперт в области комплексной кибербезопасности, представили инновационный инструмент для защиты пользователей – проверку утечек персональных данных. Теперь клиенты Tele2 могут получить доступ к детальному отчету о скомпрометированных данных прямо в своем личном кабинете.

Как это работает?

Бесплатно получить отчет об утечке персональных данных от сервиса Solar AURA* ГК "Солар" и отследить внешние цифровые угрозы можно в личном кабинете сайта или в приложении "Мой Tele2". Для этого нужно выбрать пункт главного меню "Проверка утечки данных". Он сформируется автоматически за считанные секунды и будет доступен в личном кабинете в течение 24 часов. Отчет также можно распечатать по ссылке в формате PDF*.

Какие данные будут в отчете?

Сервис автоматически собирает информацию о скомпрометированных данных: имени, телефоне, электронной почте, адресе и паролях. Помимо этого в отчете укажут предполагаемую дату утечки и платформы, с которых она произошла.

Информация позволит пользователям узнать о необходимости сменить пароль, избежать взлома соцсетей и обратить внимание на сервисы, где нужно проявлять особую осторожность.

Также эксперты Solar AURA предоставят рекомендации по защите данных от мошенников.

"Многие пользователи довольно легко делятся своими данными в сети, к чему их часто побуждают выгодные предложения от компаний или обязательная регистрация на сайте для покупки товара или услуги. Мы живем в мире, где номер телефона становится уникальным идентификатором. Завладев им, мошенники и спамеры не упустят возможности использовать его в своих целях. Мы запускаем еще один из продуктов, который позволяет защищать наших клиентов", – говорит директор по продукту и клиентскому сервису Tele2 Андрей Борзов.

По его словам, результаты отчета могут побудить пользователей быть более осторожными при предоставлении информации во время регистрации на сайтах и с большим вниманием относиться к выбору организаций.

*Tele2 ("Теле2"); Solar AURA ("Солар АУРА"); PDF ("ПэДэЭф").

Tele2

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