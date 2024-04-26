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Климатолог рассказал о том, каким будет лето в России

Эксперт отметил, что прогнозировать это сложно

26 апреля 2024, 10:08, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/99190
Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/99190

Климатолог, научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев рассказал о том, каким будет лето в России. Его слова передает "Лента".

Специалист отметил, что давать точные прогнозы сложно, потому что страна большая и у каждого региона есть свои особенности. Он также добавил, что на юге, например, уже начался купальный сезон.

"Риски катастроф существуют, а сами катастрофы могут происходить ежедневно. Главное – масштабность события", – сказал Киселев.

По его словам, самым опасным с точки зрения возможных природных катастроф является центр России, а самыми безопасными – южные территории.

Погода

Комментарии 8

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Географ

11:15:37 26-04-2024

Спасибо за столь точный и подробный прогноз. Дело ясное, что дело тёмное

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Гость

11:18:45 26-04-2024

В общем, думайте сами. Открываем Св.Писание: ”Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И дальше еще наглядней Будут сильные землетрясения, голод и эпидемии в разных местах, будут происходить ужасные события и явятся великие знамения на небе.
Евангелие от Луки.

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Элен без ребят

11:22:50 26-04-2024

Гость (11:18:45 26-04-2024) В общем, думайте сами. Открываем Св.Писание: ”Знай же, что в... для религиозного бреда есть специально отведенные места. там вы гарантированно найдете понимание.

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Гость

06:55:57 27-04-2024

Элен без ребят (11:22:50 26-04-2024) для религиозного бреда есть специально отведенные места. там...
Во всем согласен. Почему-то если прийти в церковь и начать говорить, что бога нет и все что тут творится - ересь, то тебя посадят. За оскорбление чувств. А на светском ресурсе можно нести эту дичь и цитировать еврейские сказки.

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Гость

10:45:17 27-04-2024

Гость (06:55:57 27-04-2024) Во всем согласен. Почему-то если прийти в церковь и нача... Я, не хожу по церквям, но знаю, Бог есть и что Он предсказал, все сбывается в отличии от церковников.

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Гость

11:33:57 26-04-2024

За бесплатно могу сказать:
1. лето будет
2. погода по регионам разная от -10 до +45
3. погода не стабильная, местами меняться будет каждые 3 дня.
4. где не зальет - там засохнет.
5. потом выпадет снег, как всегда внезапно.

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Гость

11:45:55 26-04-2024

О погоде на завтра мы узнаем послезавтра.

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Гость

12:23:41 27-04-2024

Эксперт отметил, что прогнозировать это сложно --- Сильно сказано)))

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