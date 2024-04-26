Климатолог рассказал о том, каким будет лето в России

Эксперт отметил, что прогнозировать это сложно

26 апреля 2024, 10:08, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/99190

Климатолог, научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев рассказал о том, каким будет лето в России. Его слова передает "Лента".

Специалист отметил, что давать точные прогнозы сложно, потому что страна большая и у каждого региона есть свои особенности. Он также добавил, что на юге, например, уже начался купальный сезон.

"Риски катастроф существуют, а сами катастрофы могут происходить ежедневно. Главное – масштабность события", – сказал Киселев.

По его словам, самым опасным с точки зрения возможных природных катастроф является центр России, а самыми безопасными – южные территории.