НОВОСТИЭкология

Климатолог заявил, что треть населения Земли станет мигрантами из-за погоды

По словам специалиста, государства должны достигнуть "углеродной нейтральности"

02 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Климатолог Алексей Кокорин заявил о том, что из-за изменений климата 30% населения Земли в будущем вынуждены будут сменить место жительства. Его слова передает РИА Новости.

Кокорин отмечает, что если никаких изменений в отношении к климату не будет, то к концу века произойдет массовая миграция населения, которая станет вынужденной.

 А также добавил, что для изменения ситуации все государства должны достигнуть "углеродной нейтральности", но даже в этом случае часть населения планеты покинет свои дома из-за дефицита питьевой воды. 

Экология

Комментарии 4

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Гость

11:51:53 02-07-2023

То-то к нам в БарнАул французы попёрли из своих кишлаков.

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Патриот

12:15:44 02-07-2023

В России и жары нет и воды сколько угодно.

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Гость

12:55:42 02-07-2023

А ни чего что мы все, как и все вокруг нас живое, состоит в основном из углерода!? И как это тогда - достичь Углеродной Нейтральности!? Это значит нейтрализовать всё живое!!!???

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Гость

19:32:59 02-07-2023

Некоторая часть народов Европы переместятся в СевернуюАфрику,другая в РФ в тундру лес валить,а по европе будут несколько лет бродить облысевшие зомби с полуослепшими глазами.Но потом и их не станет.

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