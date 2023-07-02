Климатолог заявил, что треть населения Земли станет мигрантами из-за погоды
По словам специалиста, государства должны достигнуть "углеродной нейтральности"
02 июля 2023, 09:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Климатолог Алексей Кокорин заявил о том, что из-за изменений климата 30% населения Земли в будущем вынуждены будут сменить место жительства. Его слова передает РИА Новости.
Кокорин отмечает, что если никаких изменений в отношении к климату не будет, то к концу века произойдет массовая миграция населения, которая станет вынужденной.
А также добавил, что для изменения ситуации все государства должны достигнуть "углеродной нейтральности", но даже в этом случае часть населения планеты покинет свои дома из-за дефицита питьевой воды.
11:51:53 02-07-2023
То-то к нам в БарнАул французы попёрли из своих кишлаков.
12:15:44 02-07-2023
В России и жары нет и воды сколько угодно.
12:55:42 02-07-2023
А ни чего что мы все, как и все вокруг нас живое, состоит в основном из углерода!? И как это тогда - достичь Углеродной Нейтральности!? Это значит нейтрализовать всё живое!!!???
19:32:59 02-07-2023
Некоторая часть народов Европы переместятся в СевернуюАфрику,другая в РФ в тундру лес валить,а по европе будут несколько лет бродить облысевшие зомби с полуослепшими глазами.Но потом и их не станет.