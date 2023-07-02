Климатолог заявил, что треть населения Земли станет мигрантами из-за погоды

По словам специалиста, государства должны достигнуть "углеродной нейтральности"

02 июля 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Климатолог Алексей Кокорин заявил о том, что из-за изменений климата 30% населения Земли в будущем вынуждены будут сменить место жительства. Его слова передает РИА Новости.

Кокорин отмечает, что если никаких изменений в отношении к климату не будет, то к концу века произойдет массовая миграция населения, которая станет вынужденной.

А также добавил, что для изменения ситуации все государства должны достигнуть "углеродной нейтральности", но даже в этом случае часть населения планеты покинет свои дома из-за дефицита питьевой воды.