Клятва верности: студенты военного учебного центра АлтГТУ приняли присягу

До 1 августа курсанты получат практический опыт по военно-учетным специальностям

10 июля 2023, 17:00, ИА Амител

Присяга / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В минувшее воскресенье, 9 июля 2023 года, студенты военного учебного центра АлтГТУ были приведены к военной присяге. Выпускники произнесли торжественную клятву верности своей стране. Чтобы поддержать ребят, в военную часть прибыли ректор технического университета Андрей Марков, а также деканы факультетов и их заместители.

"Буквально неделю назад мы провожали вас на учебные сборы, но уже видно, как вы возмужали. Сегодня вы сделали один из самых важных шагов – принятие присяги на верность нашей стране, нашей армии. Я уверен, что здесь вы закрепите теоретические знания, полученные в военном учебном центре. Надеюсь, мирное небо над головой у нас будет долго благодаря таким замечательным вооруженным силам", – сказал ректор.

От лица выпускников выступила студентка института биотехнологии, пищевой и химической инженерии Дарья Витухина.

"Этот день, когда мы приняли присягу, останется в памяти на всю жизнь. Спасибо преподавателям, офицерскому составу военного учебного центра за наши знания и за возможность получить военную специальность, как юношам, так и девушкам. Поздравляю нас всех с принятием военной присяги и желаю удачной сдачи экзаменов", – подытожила Дарья Витухина.

Также выпускников поздравили вокальная студия "Прелюдия" и народный ансамбль "Сударушка". Торжественную церемонию завершил марш курсантов и исполнение гимна военного учебного центра. После для гостей провели экскурсию по палаточному лагерю.

Запоминающейся эта присяга стала еще и потому, что студент энергетического факультета Максим Осипов сделал предложение своей девушке. С этим ответственным шагом его поздравил весь дружный коллектив АлтГТУ.

























Присяга курсантов АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Учебные сборы продлятся до 1 августа включительно.

Студенты будут:

на практике осваивать общевойсковые дисциплины;

проходить строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок;

получать практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями.

Прощание со знаменем состоится 5 августа на площади Советов. Алтайский государственный технический университет остается единственным вузом в Алтайском крае, в котором ведут военную подготовку.