Ключ к успеху. Где в Барнауле отучиться на программиста и дизайнера с нуля?

Компьютерная академия "Топ" открывает набор взрослых на профессиональное обучение

20 августа 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KPUdy

Компьютерная академия "Топ" / Фото предоставлено компанией

Стремитесь к новым вершинам в карьере и мечтаете освоить перспективную ИТ-специальность? Тогда компьютерная академия "Топ" в Барнауле – надежный выбор. Учебное заведение приглашает всех желающих пройти обучение по различным направлениям и начать работать в динамично развивающейся отрасли. Старт нового набора для очного обучения запланирован на ноябрь 2024 года.

По каким направлениям проводят обучение?

Компьютерная академия "Топ" специализируется на качественном и доступном IT-образовании. Здесь обучают программистов, дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.

В каком формате оно проходит?

Обучение основано на практических задачах, где студенты проводят все время за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели – профессионалы IT-индустрии, которые передают свой опыт и обучают тому, чего не найти в учебниках.

Компьютерная академия " Топ " работает в 230 городах России, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего учебного центра.

С какого возраста можно пойти учиться?

Особенность академии заключается в том, что обучение проводят с нуля для всех слушателей, независимо от возраста и базового образования.

Компьютерная академия "Топ" / Фото предоставлено компанией

Как узнать подробнее?

24 августа 2024 года в 12:00 в академии пройдет день открытых дверей, посвященный обучению взрослых в сфере ИТ.

На нем расскажут о:

семи самых востребованных профессиях будущего;

пяти технологиях, которые всегда будут востребованы;

восьми причинах стать IT-специалистом;

семи критериях хорошего учебного заведения;

десяти причинах учиться в компьютерной академии "Топ";

пяти преимуществах выпускников академии.

Гостей ждут выступления ведущих специалистов, демонстрация работ студентов, экскурсия по академии и индивидуальные консультации по программам обучения, вступительному тестированию и скидкам на обучение.

Предварительная запись обязательна.

Регистрация доступна по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Топ"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

Вотсап: 8-906-966-5347АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"

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