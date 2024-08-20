Ключ к успеху. Где в Барнауле отучиться на программиста и дизайнера с нуля?
Компьютерная академия "Топ" открывает набор взрослых на профессиональное обучение
20 августа 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KPUdy
Стремитесь к новым вершинам в карьере и мечтаете освоить перспективную ИТ-специальность? Тогда компьютерная академия "Топ" в Барнауле – надежный выбор. Учебное заведение приглашает всех желающих пройти обучение по различным направлениям и начать работать в динамично развивающейся отрасли. Старт нового набора для очного обучения запланирован на ноябрь 2024 года.
По каким направлениям проводят обучение?
Компьютерная академия "Топ" специализируется на качественном и доступном IT-образовании. Здесь обучают программистов, дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности.
В каком формате оно проходит?
Обучение основано на практических задачах, где студенты проводят все время за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели – профессионалы IT-индустрии, которые передают свой опыт и обучают тому, чего не найти в учебниках.
Компьютерная академия "Топ" работает в 230 городах России, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего учебного центра.
С какого возраста можно пойти учиться?
Особенность академии заключается в том, что обучение проводят с нуля для всех слушателей, независимо от возраста и базового образования.
Как узнать подробнее?
24 августа 2024 года в 12:00 в академии пройдет день открытых дверей, посвященный обучению взрослых в сфере ИТ.
На нем расскажут о:
- семи самых востребованных профессиях будущего;
- пяти технологиях, которые всегда будут востребованы;
- восьми причинах стать IT-специалистом;
- семи критериях хорошего учебного заведения;
- десяти причинах учиться в компьютерной академии "Топ";
- пяти преимуществах выпускников академии.
Гостей ждут выступления ведущих специалистов, демонстрация работ студентов, экскурсия по академии и индивидуальные консультации по программам обучения, вступительному тестированию и скидкам на обучение.
Предварительная запись обязательна.
Регистрация доступна по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "Топ"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
Вотсап: 8-906-966-5347АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"
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