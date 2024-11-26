Ключ к успеху. В Барнауле проходит обучение риелторов по ИЖС

Специалисты по недвижимости повышают экспертные знания

26 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K2h9Z

Участники первой волны обучения "PROдом" / Фото: компания "АртДом"

В связи с ростом популярности индивидуального жилищного строительства риелторам важно не только уметь продавать дома, но и разбираться хотя бы в общих принципах строительства и эксплуатации. Финансовый университет при правительстве РФ приглашает агентов по недвижимости на курсы повышения квалификации "PROдом". Первый поток риелторское сообщество уже оценило.

Чем "PROдом" отличается от других обучающих программ?

В отличие от большинства программ для риелторов, ориентированных исключительно на продажи, курс "PROдом" фокусируется на технических и эксплуатационных аспектах индивидуальных жилых домов. Агентам объясняют принципы строительства, выбор материалов, проектные решения и эксплуатацию, что косвенно, но мощно повышает навыки продаж. Здесь не готовят строителей – знания подают именно для специалистов по недвижимости и простым языком.

Что там изучают?

Курс охватывает разные темы:

основы строительства и выбор фундамента – участники поймут, какие бывают конструкции домов и фундаментов, узнают, на что обращать внимание, чтобы избежать распространенных ошибок;

– участники поймут, какие бывают конструкции домов и фундаментов, узнают, на что обращать внимание, чтобы избежать распространенных ошибок; покупка готового дома – изучат, как оценить состояние дома, чтобы не пропустить скрытые дефекты;

– изучат, как оценить состояние дома, чтобы не пропустить скрытые дефекты; системы отопления – узнают о типах отопления, эксплуатации, возможных проблемах и способах их решения;

– узнают о типах отопления, эксплуатации, возможных проблемах и способах их решения; эксплуатация и обслуживание – получат советы по правильному уходу за частным домом;

– получат советы по правильному уходу за частным домом; законодательные аспекты – глубже изучат нормативную базу для грамотной консультации клиентов.

"PROдом" поможет риелтору:

расширить экспертные знания в сфере ИЖС и уверенно отвечать на любые вопросы клиентов, предоставлять ценную информацию на консультации;

выделиться на фоне конкурентов, предлагая клиентам более развернутый уровень экспертизы;

получить сертификат гособразца, который повысит доверие клиентов.

Первая волна обучения закончилась 6 ноября. Все участники успешно прошли тестирование, получили сертификат и что самое главное – высоко оценили полученные знания. Среди них были представители таких агентств, как "Этажи", "Самолет", "Полезные люди" и др.

Кстати, курсы "PROдом" ведет директор компании "СК АртДом" Валентин Гусев, который лично следит за высоким качеством обучения и практической ценностью знаний. По его словам, теперь такие курсы будут проводить регулярно.

Участники первой волны обучения "PROдом" и директор компании "АртДом" Валентин Гусев/ Фото: "АртДом"

Когда старт второго потока?

За датами следующих курсов следите в телеграм-канале "PROдом". Стоимость участия – 4990 рублей. Продолжительность – три дня.

Как записаться?

Чтобы зарегистрироваться, позвоните по телефонам: +7 (961) 995-65-05 или +7 (923) 166-01-26.

ИП Гусев В. В.

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