Ключевые проекты и результаты. Как Алтайский край повысил производительность труда

Поддержку предприятий в рамках нацпроекта продолжат в соответствии с указом президента

24 января 2025, 17:30, ИА Амител

"Производительность труда" / Фото: КАУ "АЦКР"

В 2019 году Алтайский край присоединился к масштабному национальному проекту "Производительность труда", поставив перед собой амбициозную цель: ежегодно увеличивать производительность труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не менее чем на 5%. Для достижения цели в регионе создали Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) на базе Алтайского центра кластерного развития.

Ключевые проекты: от теории к практике

Успех нацпроекта в регионе во многом обусловлен реализацией двух ключевых проектов, направленных на практическое внедрение передовых методов повышения эффективности.

Первый, "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", сфокусировали на поддержке компаний в реализации пилотных проектов по оптимизации производственных процессов. Эксперты РЦК и АНО "Федеральный центр повышения производительности труда" (ФЦК) работали непосредственно на предприятиях-участниках. И там внедряли бережливые технологии – систему, которая минимизирует потери и повышает эффективность использования ресурсов.

Результаты превзошли все ожидания. В среднем предприятиям удалось сократить время выполнения процессов в 2,1 раза, уменьшить незавершенное производство в 2,8 раза и увеличить выработку в 1,4 раза.

Помимо практической помощи, специалисты РЦК и ФЦК активно обучали сотрудников инструментам бережливого производства. С момента старта проекта подготовку прошли почти две тысячи человек, 90 сотрудников предприятий стали сертифицированными инструкторами и теперь передают знания коллегам. Для обучения в крае создали уникальную учебную площадку "Фабрика процессов", на которой провели около 100 тренингов.

Второй, "Системные меры по повышению производительности труда", помогал компаниям не только улучшать процессы, но и готовить кадры. В рамках проекта было развито движение рационализаторства в сотрудничестве с "Ворлдскиллс Россия". А с 2021 года ежегодно проводили региональный этап всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", в котором приняли участие 50 предприятий различных отраслей.

В рамках проекта "Системные меры" также реализовали другие важные программы. Например, в рамках "Лидеры производительности" обучили 130 руководителей системному подходу к управлению, а программа "Акселератор экспортного роста" помогла более 30 специалистам улучшить навыки внешнеэкономической деятельности и использовать государственную поддержку.

Дополнительные возможности для роста

Предприятия – участники проекта получили доступ к льготному финансированию через Фонд развития промышленности, а также к цифровой платформе "Эффективность.рф". Она помогает предприятиям оценить уровень цифровизации, наметить план действий, добиться прогресса и получить поддержку государства.

С 2019 по 2024 год в проекте приняли участие 87 предприятий Алтайского края, которые смогли повысить свою производительность и конкурентоспособность.

Перспективы развития: продолжение пути

Поддержку предприятий в сфере внедрения бережливых технологий продолжат в рамках нового федерального проекта "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Об этом сообщил администратор региональных проектов, заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Александр Косарев.

Внедрение бережливых технологий и повышение производительности труда – не просто тренд, а стратегическая задача для развития экономики региона. Алтайский край, активно участвуя в национальном проекте, демонстрирует готовность к модернизации и повышению конкурентоспособности на российском и мировом рынках.

Принять участие в проекте могут компании с годовой выручкой от 400 млн рублей (180 млн рублей – для компаний туристической отрасли), работающие в базовых несырьевых отраслях экономики. Заявки принимают на сайте производительность.рф, по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте: innov@alregn.ru.