КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Ранее Северная Корея уже отправляла 260 шаров

02 июня 2024, 15:31, ИА Амител

Мусор / Фото: pxhere.com/ru/photo/812670

КНДР отправила около 600 воздушных шаров с мусором на территорию Республики Корея. Об этом сообщает ТАСС.

К утру 2 июня в столичном регионе, включая провинцию Кенгидо, было обнаружено примерно 600 шаров, которые КНДР начала запускать около 20:00 по местному времени 1 июня.

28 мая КНДР отправила 260 шаров с мусором в Республику Корея. 31 мая правительство Республики Корея выступило с заявлением, что оно примет "меры, которые сложно будет вынести в случае продолжения провокаций". На этой неделе КНДР предпринимала неудачные попытки запуска спутника, запускала по меньшей мере 18 баллистических ракет малой дальности и четыре дня подряд пыталась заблокировать сигналы GPS на территории Республики Корея.

Ким Ё Чжон попросила с пониманием отнестись к тому, что существуют ограничения, которые не позволяют немедленно воспрепятствовать отправке шаров. 26 сентября 2023 года Конституционный суд Республики Корея отменил запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР. В июне 2020 года власти КНДР взорвали здание межкорейского офиса связи в качестве ответа на неспособность Сеула предотвратить переброску антиправительственных листовок.