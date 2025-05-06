Ко Дню Победы Алтайское реготделение ЛДПР передало бойцам СВО очередной УАЗ

ЛДПР часто отправляет гуманитарные грузы на СВО

06 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев / Фото: пресс-служба ЛДПР

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войны активисты Алтайского регионального отделения ЛДПР подготовили и отправили бойцам на СВО очередной автомобиль УАЗ.

"Надеемся, этот УАЗ поможет приблизить Победу в СВО", – отметил координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев.

Он рассказал, что приобрести и подготовить автомобиль для передовой помогали депутаты фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании, а также неравнодушные люди, среди которых Дмитрий Шор.

Добавим, ЛДПР часто отправляет гуманитарные грузы на линию соприкосновения. В том числе технику, форму и все, что необходимо бойцам. У партийцев налажен личный контакт с участниками спецоперации, поэтому здесь собирают то, что действительно важно.

В феврале Сергей Булаев рассказывал в интервью amic.ru, как он и его соратники готовят УАЗы и доставляют технику на передовую.

Он отмечал, что недостаточно просто купить автомобиль, его необходимо дооснастить. Например, нужны специальные покрышки, чтобы не резались об осколки, маскировочный свет и специальные сетки, чтобы останавливать дроны, которые "научились" залетать в автомобили и пр.

Полностью интервью Сергея Булаева читайте по этой ссылке.