Рассказываем, как праздник связан с Пасхой и при чем тут Фома неверующий

07 мая 2024, 06:40, ИА Амител

Уверение святого Фомы. Картина Караваджо / Источник: "Википедия"

5 мая все православные отметили Пасху – главный христианский праздник. Но после него верующих ждет еще и Антипасха. Этот день тоже связан с библейскими событиями. Но некоторые из-за названия убеждены, что он противопоставляется Пасхе.

Рассказываем, что такое Антипасха, какого числа она будет в 2024 году и как ее принято отмечать.

1 Какого числа Антипасха в 2024 году? Антипасху принято отмечать ровно через неделю после Пасхи. Светлый праздник в 2024-м был 5 мая: соответственно, Антипасха будет 12 мая.

2 Что такое Антипасха? На самом деле, название "Антипасха" вовсе не означает, что этот праздник противопоставляется Пасхе. Приставка "анти" в переводе с греческого означает не "против", а "вместо", "возврат". Антипасха считается продолжением Светлого праздника, а также завершением пасхального цикла. Как и Пасха, этот день посвящен чудесному воскрешению Христа и символизирует победу жизни над смертью.

3 Как появился этот праздник? История появления Антипасхи описана в Новом завете и тесно связана с апостолом Фомой. Именно после этих событий он получил прозвище Фома Неверующий, ставшее нарицательным. Фома был одним из самых преданных Христу апостолов. И когда Иисуса распяли, ученика это невероятно потрясло. Он потерял смысл своей жизни, отчаялся и искал уединения. Поэтому в день воскресения Христа Фома не был с остальным учениками. Воочию чудесное спасение Иисуса он не увидел и не уверовал в это. Он заявил другим апостолам, что не поверит в воскресение, пока не убедится в этом сам: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю". Через неделю Христос явился лично к Фоме и сказал ему: "Не будь неверующим, но верующим". Только тогда Фома уверовал, да еще сильнее, чем раньше. Именно этим событиям и посвящена Антипасха. По сути, это напоминание о чудесном спасении Христовом. Каждый верующий в этот день может еще раз постичь суть победы добра над злом и жизни над смертью.

4 Какие традиции есть на Антипасху? Основные традиции Антипасхи связаны с церковными службами. Вся неделя, следующая за Пасхой, называется Фоминой. И в течение нее в храмах проводят праздничные богослужения. Так, вместо утренних и вечерних молитв, которые проводят обычно, поют Часы Святой Пасхи. Также в течение всей недели у верующих принято приветствовать друг друга фразой "Христос воскресе!"

5 А при чем тут Красная горка? Красная горка – самостоятельный праздник, который тоже выпадает на 12 мая. Он пришел в христианство из язычества и раньше посвящался богу Яриле – "красному солнцу". В этот день у славян было принято встречать восход, забравшись на возвышенность. Также в этот день люди активно зазывали весну и теплую погоду в свои селения. А еще в этот день играли свадьбы – это первый день после Пасхи, когда Церковь разрешает сочетаться браком.