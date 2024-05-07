Когда Антипасха в 2024 году, что это за праздник и какие у него традиции?
Рассказываем, как праздник связан с Пасхой и при чем тут Фома неверующий
07 мая 2024, 06:40, ИА Амител
Уверение святого Фомы. Картина Караваджо / Источник: "Википедия"
5 мая все православные отметили Пасху – главный христианский праздник. Но после него верующих ждет еще и Антипасха. Этот день тоже связан с библейскими событиями. Но некоторые из-за названия убеждены, что он противопоставляется Пасхе.
Рассказываем, что такое Антипасха, какого числа она будет в 2024 году и как ее принято отмечать.
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Какого числа Антипасха в 2024 году?
Антипасху принято отмечать ровно через неделю после Пасхи. Светлый праздник в 2024-м был 5 мая: соответственно, Антипасха будет 12 мая.
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Что такое Антипасха?
На самом деле, название "Антипасха" вовсе не означает, что этот праздник противопоставляется Пасхе. Приставка "анти" в переводе с греческого означает не "против", а "вместо", "возврат". Антипасха считается продолжением Светлого праздника, а также завершением пасхального цикла.
Как и Пасха, этот день посвящен чудесному воскрешению Христа и символизирует победу жизни над смертью.
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Как появился этот праздник?
История появления Антипасхи описана в Новом завете и тесно связана с апостолом Фомой. Именно после этих событий он получил прозвище Фома Неверующий, ставшее нарицательным.
Фома был одним из самых преданных Христу апостолов. И когда Иисуса распяли, ученика это невероятно потрясло. Он потерял смысл своей жизни, отчаялся и искал уединения.
Поэтому в день воскресения Христа Фома не был с остальным учениками. Воочию чудесное спасение Иисуса он не увидел и не уверовал в это. Он заявил другим апостолам, что не поверит в воскресение, пока не убедится в этом сам:
"Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю".Через неделю Христос явился лично к Фоме и сказал ему: "Не будь неверующим, но верующим". Только тогда Фома уверовал, да еще сильнее, чем раньше. Именно этим событиям и посвящена Антипасха. По сути, это напоминание о чудесном спасении Христовом. Каждый верующий в этот день может еще раз постичь суть победы добра над злом и жизни над смертью.
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Какие традиции есть на Антипасху?
Основные традиции Антипасхи связаны с церковными службами. Вся неделя, следующая за Пасхой, называется Фоминой. И в течение нее в храмах проводят праздничные богослужения. Так, вместо утренних и вечерних молитв, которые проводят обычно, поют Часы Святой Пасхи.
Также в течение всей недели у верующих принято приветствовать друг друга фразой "Христос воскресе!"
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А при чем тут Красная горка?
Красная горка – самостоятельный праздник, который тоже выпадает на 12 мая. Он пришел в христианство из язычества и раньше посвящался богу Яриле – "красному солнцу". В этот день у славян было принято встречать восход, забравшись на возвышенность. Также в этот день люди активно зазывали весну и теплую погоду в свои селения.
А еще в этот день играли свадьбы – это первый день после Пасхи, когда Церковь разрешает сочетаться браком.
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Что нельзя делать на Антипасху?
Главное – нельзя гадать и проводить различные обряды. Церковь строго против подобных ритуалов.
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07:40:42 07-05-2024
Элен, а что скажешь на эту бредовую сказку, рассказанную в светской жизни? По большому счету Фомов не верующих на земле, огромное количество. А многие думают, что они спасены смертью Иисуса Христа, сидя за одним столом с Сатаной - Дьяволом.
10:33:51 12-05-2024
Странное дело , антипасха...... Знаю и в Библии написано что пасха проходит 14 Ниссан , как так получается что ее перетаскивают из месяца в месяц , кто так решил ..... Интересно ......а почему данныи пример не загнать под радикал ,ну или на худой конец не вычислить сумму интегралов из описанного выражения не понятно проверяют грамотность или информацию доносят ?