Когда барнаульский аэропорт впервые принял первый Ту-154?

50 лет назад один из самых быстрых в мире пассажирских лайнеров приземлился в столице Алтайского края

10 октября 2024, 16:40, ИА Амител

Ту-154 в барнаульском аэропорту. 1980-е годы / Фото: amic.ru

Барнаул стал третьим сибирским городом после Омска и Новосибирска, принявшим пассажирский самолет Ту-154. Пробный технический рейс по маршруту Новосибирск – Барнаул выполнили в октябре 1974 года, время в пути составило 25 минут, пишет "Атмосфера".

"Точная дата неизвестна, "Алтайская правда" сообщила о полете 20 октября, но, учитывая невысокую оперативность советской печати того времени, между событием и публикацией могло пройти и несколько дней, и неделя", – отмечает издание.

Фото: "Алтайская правда", 20 октября 1974 г.

Ту-154 – советский и российский среднемагистральный самолет. Разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро авиационного завода № 156 (Москва) под руководством Андрея Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, первый регулярный рейс – 9 февраля 1972 года по маршруту Москва – Минеральные Воды. Последний пассажирский рейс прошел 28 октября 2020 года по маршруту Мирный (Якутия) – Новосибирск. Всего в СССР и РФ было построено более 900 Ту-154 различных модификаций.