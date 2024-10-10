Когда барнаульский аэропорт впервые принял первый Ту-154?
50 лет назад один из самых быстрых в мире пассажирских лайнеров приземлился в столице Алтайского края
10 октября 2024, 16:40, ИА Амител
Барнаул стал третьим сибирским городом после Омска и Новосибирска, принявшим пассажирский самолет Ту-154. Пробный технический рейс по маршруту Новосибирск – Барнаул выполнили в октябре 1974 года, время в пути составило 25 минут, пишет "Атмосфера".
"Точная дата неизвестна, "Алтайская правда" сообщила о полете 20 октября, но, учитывая невысокую оперативность советской печати того времени, между событием и публикацией могло пройти и несколько дней, и неделя", – отмечает издание.
Ту-154 – советский и российский среднемагистральный самолет. Разработан в 1960-х годах в конструкторском бюро авиационного завода № 156 (Москва) под руководством Андрея Туполева. Первый полет состоялся 3 октября 1968 года, первый регулярный рейс – 9 февраля 1972 года по маршруту Москва – Минеральные Воды. Последний пассажирский рейс прошел 28 октября 2020 года по маршруту Мирный (Якутия) – Новосибирск. Всего в СССР и РФ было построено более 900 Ту-154 различных модификаций.
19:12:14 10-10-2024
Насколько я в курсе,у Виктора Рейнгардовича в дипломе обозначена специальность " Пилот " , а "лётчик" - это по военной части .
Увы, уходим понемногу, живущим - здоровья и процветания.
20:52:26 10-10-2024
Коллега (19:12:14 10-10-2024) Насколько я в курсе,у Виктора Рейнгардовича в дипломе обозна... Не умничай
И не ной
21:35:10 10-10-2024
Коллега (19:12:14 10-10-2024) Насколько я в курсе,у Виктора Рейнгардовича в дипломе обозна... +
22:24:38 10-10-2024
Коллега (19:12:14 10-10-2024) Насколько я в курсе,у Виктора Рейнгардовича в дипломе обозна...
КАлмазов, ты?