Студенты сразятся в умении оказывать первую помощь и выживать в сложных условиях

28 февраля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: Freepik

Студенты алтайских вузов и учреждений среднего профессионального образования примут участие в региональной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности. Её проводит Алтайский педагогический университет и Институт физической культуры и спорта.

В программе олимпиады: преодоление дистанции "Полоса безопасности", включающей этапы по "Основам туризма и автономного выживания", "Гражданской обороне", "Первой помощи", "Основам пожарной безопасности", "Силовому кросс-фиту", а также спортивные состязания "Перетягивание каната".

"Турнир победителей" состоится 2-3 марта 2023 года на лыжной учебной базе АлтГПУ при информационной поддержке ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

Напомним, первый этап олимпиады прошёл 21-25 ноября 2022 года.