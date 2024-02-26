В политических дискуссиях поучаствуют три кандидата – все, кроме действующего президента

26 февраля 2024, 13:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 февраля стартовали дебаты между кандидатами на должность президента России. Центризбирком уже утвердил расписание: их будут транслировать (кстати, в обязательном порядке) пять телеканалов и три радиостанции. Рассказываем, когда и где можно посмотреть предвыборные дискуссии претендентов на пост российского лидера.

Какие телеканалы будут транслировать дебаты?

Дебаты будут транслировать пять федеральных государственных телеканалов: "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России (ОТР) и три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ".

На каждом из пяти федеральных государственных телеканалов кандидаты могут рассчитывать на час эфирного времени. При этом на дебаты отводится ровно половина – 3 часа 30 минут.

Когда пройдут дебаты кандидатов в президенты?

Первые дебаты пройдут уже 26 февраля в 15:00 на "России 1". Всего телеканал покажет пять выпусков: 26, 27, 28 февраля, 4 и 5 марта. Хронометраж составит один час.

На телеканале "Россия 24" можно будет посмотреть шесть мероприятий, они пройдут 27, 28, 29 февраля и 5, 6, 7 марта, длительность составит 45 минут.

на "Радио Россия", "Вести ФМ" и "Маяк" будет четыре выпуска: 27, 28 февраля и 5, 6 марта. Столько же дебатов выпустит Первый канал. Посмотреть их можно будет 27 и 29 февраля, 5 и 7 марта.

На "ТВ-центре" политические дискуссии можно будет посмотреть 27 и 28 февраля, 4, 5 и 6 марта, на Общественном телевидении России – 29 февраля, 1, 5, 6 и 7 марта.

Кто станет участником предвыборных дебатов?

Ожидается, что в дебатах поучаствуют три кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди"). Все они уже подали заявки на участие в Центризбирком.

Будет ли Владимир Путин участвовать в дебатах?

Нет. Действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцем, в дебатах участвовать не будет. Ранее избирательный штаб кандидата направил в ЦИК уведомление об отказе публичных выступлений.

Как пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "у Путина достаточно напряженный график", к тому же он и так практически ежедневно выражает свою точку зрения по всем аспектам жизни россиян.

Зачем вообще нужны предвыборные дебаты?

Дебаты позволяют кандидатам донести до избирателей свою программу и позицию по разным вопросам. Или просто поделиться своим видением будущего страны. Предполагается, что общение в прямом эфире радиостанций и государственных ТВ-каналов помогает привлечь к избирательному процессу максимальное количество человек.

Еще раз отметим: транслировать дебаты обязаны государственные телеканалы и радиостанции – таков закон. Всем кандидатам СМИ должны предоставить равные объемы времени – платного и бесплатного.