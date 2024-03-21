Когда и где состоится прощание с комментатором Василием Уткиным?
Известный спортивный журналист скончался 19 марта
21 марта 2024, 17:04, ИА Амител
Стало известно, когда состоится прощание с Василием Уткиным. Один из самых популярных футбольных комментаторов страны умер 19 марта. О дате прощания сообщил медиафутбольный клуб "Эгриси", которым владел журналист.
Похороны состоятся в Москве. О том, где и во сколько можно будет попрощаться с Василием Уткиным, – в материале amic.ru.
Когда пройдут прощание с Василием Уткиным и его похороны?
Где пройдет прощание с Василием Уткиным?
Что случилось с Василием Уткиным и от чего он умер?
Чем запомнился Василий Уткин?
На телевидении он начал работать в 1989 году. В 1994-м создал передачу "Футбольный клуб", которая стала культовой. С 2010-го по 2015-й возглавлял группу спортивных каналов "НТВ-Плюс". Будучи главным редактором, он дал дорогу в профессию многим молодым и талантливым журналистам.
В 2004 и 2005 годах Василий Уткин получал ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор".
Комментировать матчи на телевидении он перестал в 2015-м.
Помимо основной деятельности, снимался в кино, вел колонки во многих федеральных изданиях. В 2017 году стал сотрудничать с любительским футбольным клубом "Эгриси", став его владельцем.
17:14:15 21-03-2024
Светлая память, Вася!
19:28:42 21-03-2024
Царствие небесное!
05:34:18 22-03-2024
Надоели со своим Уасей. Ну умер и умер. Все умрем.
11:17:09 22-03-2024
Гость (05:34:18 22-03-2024) Надоели со своим Уасей. Ну умер и умер. Все умрем.... Тут дело в другом. Вы приберетесь - да умер Максим. А Василий оставил след