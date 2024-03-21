Василий Уткин – легенда отечественной российской журналистики. Это один из самых известных футбольных комментаторов, который привил любовь к игре целому поколению болельщиков.

На телевидении он начал работать в 1989 году. В 1994-м создал передачу "Футбольный клуб", которая стала культовой. С 2010-го по 2015-й возглавлял группу спортивных каналов "НТВ-Плюс". Будучи главным редактором, он дал дорогу в профессию многим молодым и талантливым журналистам.

В 2004 и 2005 годах Василий Уткин получал ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор".

Комментировать матчи на телевидении он перестал в 2015-м.

Помимо основной деятельности, снимался в кино, вел колонки во многих федеральных изданиях. В 2017 году стал сотрудничать с любительским футбольным клубом "Эгриси", став его владельцем.