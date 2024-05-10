Очень много зависит от времени посадки и качества клубней картофеля

10 мая 2024, 07:30, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

На длинных майских выходных многие россияне поедут на дачу, чтобы и поработать, и отдохнуть. Есть в их числе огородники, которые планируют поскорее посадить картофель. Делать этого раньше 20 мая сибирякам председатель отделения Союза садоводов России в Алтайском крае, агроном Владимир Марков настоятельно не рекомендует. Если посадить картошку не вовремя, урожай будет значительно меньше. Разбираемся в нюансах с экспертом – подробнее на amic.ru.

Когда нужно сажать картофель?

Сажать картофель нужно тогда, когда поверхностный слой почвы прогреется до +12…+15 градусов, говорит Владимир Марков. Чтобы узнать, готова ли почва к посадкам, опытные огородники пользуются градусником. Но есть и старый проверенный метод: с глубины 10 сантиметров нужно взять комочек влажной земли. Если он холодный, сажать картошку рано.

"По моим многолетним наблюдениям, календарное время посадки картофеля – с третьей декады мая до конца первой декады июня. Этот овощ можно посадить и раньше, но земля еще холодная. Прорастание клубней будет протекать медленно", – говорит Марков.

По его словам, есть еще одна проблема, с которой могут столкнуться огородники-торопыги. Пророщенные клубни, которые посадили на майских праздниках, взойдут к концу месяца. Но если ударят ночные или утренние заморозки (а они случаются на Алтае до 11 июня), побеги гарантированно погибнут.

"Новая ботва, конечно, отрастет, но растение будет вынуждено расходовать часть энергии на повторный рост надземной части. Именно в ней формируется фотосинтез и от нее зависит будущий урожай. Картофеля такой садовод получит меньше. Поэтому торопиться с посадкой я не рекомендую. Сейчас лучше заняться подготовкой клубней для посадки", – советует Владимир Марков.

А что нужно делать с клубнями картофеля перед посадкой?

Агроном рекомендует клубни картофеля достать из овощехранилища примерно за неделю-полторы до предполагаемой даты посадки, чтобы они успели прогреться и прорасти. Для этого их нужно сложить в коробки, ящики или мешки и поставить в хорошо освещенное место. Оптимальная температура для проращивания 18-20 градусов.

"Во-первых, за этот период благодаря прогреванию возобновятся ростовые почки. А во-вторых, больные клубни покажут себя: начнется их запревание, подогревание. Их из общей партии, которая пойдет на посадку, нужно выбраковать", – говорит Владимир Марков.

Агроном рекомендует обновлять хотя бы одно-два ведра посевного материала ежегодно. В идеале приобретать проверенные сорта картофеля от Западно-Сибирской овощной станции. Но если такой возможности нет, можно обменяться мешком клубней с садоводами из другого района: урожайность от такого бартера должна возрасти.

"Вы свой мешок картофеля отдайте в Кулунду, а из Кулунды возьмите себе, можно даже того же сорта, как у вас, но урожай будет очень богатый. Картофель сильно отзывается на местоположение", – рассказывает собеседник.

Лучше сажать мелкий картофель или крупный, разрезав его пополам?

Владимир Марков предпочтение отдает крупным и средним клубням. Средние в лунку можно закидывать целиком, а большие картофелины он советует делить пополам или на три-четыре части, ориентируясь на почки роста: их должно быть 3-5 штук на каждой такой дольке.

Ошибка многих огородников – отбирать самые лучшие экземпляры на еду, а мелочь оставлять на семена. Это неправильно, убежден садовод. Эксперт будущий посевной материал отбирает себе сразу на поле, когда копает картофель. Для этого у него всегда рядом отдельное ведро, куда отправляются самые лучшие образцы.

"Я предпочитаю мелкий картофель вообще не высаживать. Все-таки велика степень наследования таких отрицательных характеристик. Лучше заняться отбором, когда вы копаете картофель. Если куст, как говорят, уродился и в нем много картофелин, они ровные, крупные, с него и надо брать семена", – объясняет он.

Нужно ли обрабатывать клубни от вредителей?

Картофель подвержен различным заболеваниям и вредителям – последние даже могут находиться на поверхности семенного картофеля, говорит Марков. Поэтому обрабатывать перед посадкой клубни методом замачивания все-таки надо. Поэтому не забудьте купить необходимый препарат. Они в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах для садоводов и огородников. Кроме того, эксперт советует приобрести специальные гранулированные удобрения.

"Обязательно купите комплексные минеральные удобрения для картофеля. Они так и называются. В их состав входит азот, фосфор и калий. Не поленитесь в каждую лунку добавить удобрений со спичечный коробок, и вы получите значительную прибавку урожая", – заключил Марков.