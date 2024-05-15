Когда и как в Барнауле пройдет Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ"?

19 мая город ждет самый масштабный полумарафон с синхронным стартом

15 мая 2024, 11:40, ИА Амител erid: LjN8K6gUd

Бегуны. Забег. Марафон / Фото: freepik

19 мая 2024 года вся Россия и еще 16 стран примут участие во Всероссийском полумарафоне "ЗаБег – One Run"*. Масштабное спортивное мероприятие объединяет 11 часовых поясов и более 150 тысяч участников. Информационным партнером соревнований в Барнауле стала радиостанция DFM Барнаул*.

О полумарафоне

Для желающих попробовать свои силы в марафоне есть несколько дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. И болельщикам также будет чем заняться, их ждут конкурсы и подарки от партнеров мероприятия, развлечения и интерактивные зоны. Болельщики могут организовать свои фан-зоны по всей дистанции: приходите с плакатами и кричалками, поддержите своих бегунов.

Каждый участник "ЗаБега" получит:

медаль финишера;

номер участника с чипом хронометража;

футболку участника;

сертификат участника;

подарки от партнеров.

Для барнаульцев организаторы подготовили памятку участника с подробной информацией о мероприятии.

Регистрация

Регистрация на "ЗаБег", а также выдача стартовых пакетов состоится 18 мая (за день до старта) с 11:00 до 20:00 в "Титов-Арене" по адресу Социалистический проспект, 93.

Пройти регистрацию смогут те, кто уже купил слоты на забег на официальном сайте полумарафона. Кстати, по данным организатора, уже зарегистрировано 1000 участников. При себе нужно иметь паспорт, а также медицинскую справку. Всем участникам младше 18 лет необходимо письменное разрешение родителей. Скачать образец можно здесь.

Медицинская справка

При получении номера на дистанции 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км необходимо предъявить медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

В случае отсутствия данной справки стартовый номер участнику не выдается и он не допускается к участию в соревнованиях. Стартовый взнос не возвращается.

Тайминг дня соревнований

19 мая 2024 года, воскресенье:

10:00 – Открытие фан-зоны, камеры хранения и раздевалок;

10:45 – Церемония открытия;

11:00 – Старт забега на 1 км;

11:20 – Разминка для дистанции "ПСБ 5 км", 10 км;

11:30 – Старт забега на дистанции "ПСБ 5 км", 10 км;

13:00 – Старт забега на дистанции 21,1 км;

13:20 – Официальная церемония награждения победителей на дистанции "ПСБ 5 км", 10 км;

16:00 – Официальная церемония награждения победителей на дистанции 21,1 км;

17:00 – Закрытие стартового городка,

Обращаем внимание на время стартов всех дистанций.

Маршрут

Стартовый городок будет располагаться на площади Советов в Барнауле. 19 мая проспект Ленина будет перекрыт для автомобилей и общественного транспорта от площади по маршруту беговой дистанции.

Круг дистанции пролегает по проспекту Ленина. Дистанции: 1 км, 5 км (1 круг), 10 км (2 круга), 21,1 км (4 круга). На круге расположены два пункта питания.

Следите за новостями в соцсетях DFM и официальной группе "ЗаБега" в Барнауле.

Информационный партнер 2ЗаБег.РФ" – Радиостанция DFM Барнаул. Твой заряд бодрости на каждый день! Игры, новости и самые зажигательные треки на 102.4 FM.



Партнер мероприятия – Автоцентр "Барнаул-Моторс", официальный дилер автомобилей "Чери" в Алтайском крае.

Возрастное ограничения для участия в забеге 6+, само мероприятие без возрастных ограничений

* One Run ("Он Ран"); DFM ("ДиЭфЭм")

ИП Шаповалова А. Д.

Реклама