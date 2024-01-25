Когда и на сколько повысят пособие на погребение в России?
С 1 февраля будет проведена индексация государственной помощи на похороны
25 января 2024, 07:00, ИА Амител
За организацию похорон в России предусмотрена компенсация расходов на погребение. Выплата эта фиксированная, но ее ежегодно повышают. Сколько составит размер этого пособия в 2024 году, какие документы нужны, чтобы его оформить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Сколько составит размер пособия на погребение в 2024 году в России?
Сейчас размер фиксированного пособия на погребение в России составляет 7793 рубля 48 копеек. Однако с 1 февраля его должны увеличить, пишет газета "Известия". Как следует из документа, который опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, надбавка может составить 7,4%. Если такой показатель утвердят, итоговая сумма пособия вырастет до 8370 рублей 20 копеек.
Отметим, что размер пособия зависит от районного коэффициента. Так, в Алтайском крае предельный размер социального пособия на погребение сейчас составляет:
• в муниципальных образованиях с районным коэффициентом 1,15 – 8962,5 рубля;
• в муниципальных образованиях с районным коэффициентом 1,2 – 9352,18 рубля.
Точная сумма этой выплаты в Алтайском крае с учетом индексации с 1 февраля 2024 года станет известна в конце января, уточнили amic.ru в региональном Министерстве социальной защиты населения.
Куда подавать заявление, чтобы получить пособие на погребение?
Если человек на момент смерти был трудоустроен либо или у сотрудника компании погиб несовершеннолетний ребенок, выплату производит организация, в которой он работал.
Если умерший был пенсионером и уже завершил свою трудовую деятельность, в этом случае родственнику или любому другому человеку, который взял на себя организацию похорон, следует обращаться в территориальное отделение Социального фонда России (СФР). Кстати, помимо пособия на погребение, также может быть выплачена и сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью.
За пособием на погребение умерших, которые не являлись получателями пенсии и не были трудоустроены на день смерти, следует обращаться в управление социальной защиты населения. В этих случаях подать заявление можно и через портал "Госуслуги".
В какие сроки нужно подать заявление?
За пособием можно обратиться не позднее шести месяцев со дня смерти.
07:10:35 25-01-2024
Умершему, уже не актуально сколько он получит на погребение.
08:19:29 25-01-2024
Гость (07:10:35 25-01-2024) Умершему, уже не актуально сколько он получит на погребение.... Актуально родственникам. Любая копейка пригодится.
08:12:54 25-01-2024
Это реально - похоронить за 8 тыс.?
08:22:49 25-01-2024
Надежда К. (08:12:54 25-01-2024) Это реально - похоронить за 8 тыс.? ... Просто выкопать яму не меньше пяти тысяч.
08:25:41 25-01-2024
Надежда К. (08:12:54 25-01-2024) Это реально - похоронить за 8 тыс.? ... Реально, но только в сельской местности, в рубероид завернуть и алкашей за пару пузырей нанять копать, в городе без всем известного МУП ничего не выйдет а он денег хочет.
08:34:46 25-01-2024
Надежда К. (08:12:54 25-01-2024) Это реально - похоронить за 8 тыс.? ... ерально. в лесу, есл инарикам заплатить))))
09:15:06 25-01-2024
Надежда К. (08:12:54 25-01-2024) Это реально - похоронить за 8 тыс.? ... нет
08:41:36 25-01-2024
Умершему уже без разницы как его похоронят. все зависит от родственников на сколько кто готов шикануть. можно и миллион потратить. Если бы теща знала за сколько мы ее похоронили то перевернулась бы в канаве.
11:20:44 25-01-2024
Ну вот,дожили.А то всё ждал,когда же и тут индексация пройдёт?
12:49:59 25-01-2024
Гость (11:20:44 25-01-2024) Ну вот,дожили.А то всё ждал,когда же и тут индексация пройдё... Индексация в России, творит чудеса, потому, что во власти волшебники сидят.
11:21:28 25-01-2024
Гость (08:41:36 25-01-2024) Умершему уже без разницы как его похоронят. все зависит от р... Не является пока ещё?
11:31:38 25-01-2024
Гость (11:21:28 25-01-2024) Не является пока ещё?... с какой стати я не верю в чушь про загробную жизнь
12:46:03 25-01-2024
Гость (11:31:38 25-01-2024) Гость (11:21:28 25-01-2024... Совсем скоро придётся поверить...Совсем скоро...
09:29:37 25-01-2024
Самый бюджетный оставляете в морге. получаете на руки св-во о смерти и все. там хоронят за сч. го-ва
09:42:55 25-01-2024
Гость (09:29:37 25-01-2024) Самый бюджетный оставляете в морге. получаете на руки св-во ... это же ужасно
09:56:17 25-01-2024
Гость (09:42:55 25-01-2024) это же ужасно... имеет место быть
14:53:03 25-01-2024
Гость (09:42:55 25-01-2024) это же ужасно... почему нет? В смысле , так похоронить.