Когда и на сколько повысят пособие на погребение в России?

С 1 февраля будет проведена индексация государственной помощи на похороны

25 января 2024, 07:00, ИА Амител

Похороны / Источник фото: unsplash.com

За организацию похорон в России предусмотрена компенсация расходов на погребение. Выплата эта фиксированная, но ее ежегодно повышают. Сколько составит размер этого пособия в 2024 году, какие документы нужны, чтобы его оформить, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Сколько составит размер пособия на погребение в 2024 году в России?

Сейчас размер фиксированного пособия на погребение в России составляет 7793 рубля 48 копеек. Однако с 1 февраля его должны увеличить, пишет газета "Известия". Как следует из документа, который опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, надбавка может составить 7,4%. Если такой показатель утвердят, итоговая сумма пособия вырастет до 8370 рублей 20 копеек.

Отметим, что размер пособия зависит от районного коэффициента. Так, в Алтайском крае предельный размер социального пособия на погребение сейчас составляет:

• в муниципальных образованиях с районным коэффициентом 1,15 – 8962,5 рубля;

• в муниципальных образованиях с районным коэффициентом 1,2 – 9352,18 рубля.

Точная сумма этой выплаты в Алтайском крае с учетом индексации с 1 февраля 2024 года станет известна в конце января, уточнили amic.ru в региональном Министерстве социальной защиты населения.

Куда подавать заявление, чтобы получить пособие на погребение?

Если человек на момент смерти был трудоустроен либо или у сотрудника компании погиб несовершеннолетний ребенок, выплату производит организация, в которой он работал.

Если умерший был пенсионером и уже завершил свою трудовую деятельность, в этом случае родственнику или любому другому человеку, который взял на себя организацию похорон, следует обращаться в территориальное отделение Социального фонда России (СФР). Кстати, помимо пособия на погребение, также может быть выплачена и сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью.

За пособием на погребение умерших, которые не являлись получателями пенсии и не были трудоустроены на день смерти, следует обращаться в управление социальной защиты населения. В этих случаях подать заявление можно и через портал "Госуслуги".

В какие сроки нужно подать заявление?

За пособием можно обратиться не позднее шести месяцев со дня смерти.