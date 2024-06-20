На Руси верили, что в ночь перед праздником можно и богатство обрести, и язык птиц выучить

20 июня 2024, 06:47, ИА Амител

Пылающий в ночи костер / Фото: pixabay.com

Традиционно в июле отмечается день Ивана Купалы – один из самых известных славянских праздников. На Руси ночь накануне торжества считали мистической. Молодые люди веселились, гадали, а также искали таинственный цветок, открывающий тайны мироздания.

О том, когда Иван Купала в 2024 году, как появился этот праздник и почему в этот день обливаются водой, – в материале amic.ru.

1 Когда Иван Купала в 2024 году? Дата праздника не меняется: в 2024-м, как и всегда, Иван Купала будет 7 июля. Если быть точным, то в ночь с 6 на 7 июля.

2 Иван Купала – что это за праздник? Это народный праздник восточных славян, который, несколько видоизменившись, дожил до наших дней. Еще во времена язычества торжество называли просто Купала и отмечали в день летнего солнцестояния (в двадцатых числах июня). В народе в этот день было принято радоваться окончательному пробуждению природы и славить плодородные земли. На Руси проводили различные обряды, а также бурно веселились. Тогда же отмечали и Ярилин день, посвященный богу Яриле, покровителю Солнца. Название "Иван Купала" праздник получил с приходом христианства. На 24 июня (по старому стилю" выпадал христианский праздник Рождество Иоанна Предтечи. А Церковь в те времена активно пыталась искоренить в народе все языческое. Вот и развеселый праздник Купала попытались заместить православным торжеством. Но сделать это полностью не получилось: вместо этого два праздника в народном сознании смешались в один – Иван Купала. Ну а с переходом на григорианский календарь праздник "переехал" на 7 июля.

3 Как принято отмечать день Ивана Купала? На Руси гулянья начинались еще вечером 6 июля и длились до самого утра. Эта ночь в народе считалась самой таинственной и мистической в году. Было принято наряжаться в лучшие одежды и веселиться всю ночь. Так, молодые люди собирались на берегу водоема и разжигали огромный "купальский" костер. Вокруг него водили хороводы, а затем, когда хворост немного прогорал, начинали прыгать прямо через пламя. Девушки старались "заглянуть в будущее" и гадали на своих суженых. А самые смелые шли в лес в надежде отыскать таинственный цветок папоротника. Также считалась, что травы и растения в эту ночь становились особенно целебными. Жилище украшали ветками чертополоха, полыни, зверобоя и крапивы. А по углам избы раскладывали цветки ивана-да-марьи – чтобы воры не забрались.

4 Зачем на Ивана Купалу прыгали через костер? Считалось, что в эту ночь огонь тоже становится целебным и магическим. В народе верили, что благодаря прыжкам через пламя можно очистить свою душу и избавиться от болезней. Был и элемент гадания. Например, влюбленные прыгали, крепко взявшись за руки. Если руки не расцепятся – значит, нужно жениться. А девушек, которые не могли перепрыгнуть, считали ведьмами.

5 Что за цветок папоротника искали на Ивана Купалу? Это мифический цветок, о котором рассказывается в славянских легендах. Считалось, что он распускается лишь в одну ночь в году. И тот, кто сможет его отыскать, обретет всевозможные блага: встретит любовь, вылечится от болезней, разбогатеет и получит расположение удачи. Верили даже, что цветок дарует сверхсилы – например, нашедший его якобы сможет познать все тайны мироздания и научится понимать язык птиц и животных. Поэтому молодые люди и отправлялись темной июльской ночью в леса искать тот самый цветок. Хотя до конца никто даже не понимал, как он выглядит. По одной из версий, он красного цвета и светится "огнем". Впрочем, ученые уверяют, что никаких цветков у папоротника нет.

6 А зачем на Ивана Купалу обливаться водой? На Руси считали, что вода в эту ночь становилась чудотворной. Она придавала сил и "смывала" с человека все болезни. Из-за этого славяне и обливали друг друга – это считалось проявлением уважения и заботы о ближнем. А накануне праздника обязательно нужно было сходить в баню.