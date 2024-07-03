Если вдруг увидите падающую звезду – не забудьте загадать желание

03 июля 2024, 06:45, ИА Амител

Падающие звезды / Фото: pixabay.com

В июле жители Северного полушария смогут наблюдать сразу несколько звездопадов. Первый из них начнется вместе с приходом метеорного потока Пегасиды.

Рассказываем, когда Пегасиды будут активны, в какой период наступит их пик и можно ли их увидеть в Алтайском крае.

1 Что такое метеорный поток? Если объяснять просто, то это те самые звездопады, которые завораживают и детей, и взрослых. Если вы вдруг не знали, то сообщаем: звезды на самом деле с неба не падают. Происходит это так: Земля периодически проходит через различные шлейфы пылевых частиц, оставленные, как правило, кометами или астероидами. Попадая в атмосферу Земли, эти мелкие песчинки разогреваются и вспыхивают. Создается эффект, который называют падающей звездой. А термин "метеорный поток" подразумевает, что этих вспыхивающих частиц много.

2 Откуда взялся метеорный поток Пегасиды? Этот метеорный поток возникает в июле, когда планета проходит через шлейф частиц кометы C/1979 Y1, открытой в 1979 году Уильямом Брэдфилдом. Виден только в Северном полушарии и до сих пор не очень хорошо изучен.

3 Когда Пегасиды будут активны? Пегасиды можно будет наблюдать с 4 по 14 июля.

4 Когда будет пик метеорного потока Пегасиды? В ночь с 9 на 10 июля, пояснили в барнаульском планетарии. "Особо яркое зрелище обещает ночь с 9 на 10 июля, когда Луна будет освещать небо всего на 22%, что значительно улучшает видимость метеоров", – рассказали в планетарии.

5 А звезд будет много? Не особо. Метеорный поток считается не очень ярким. Его мощность – примерно пять метеоров в час. Так что вам придется смотреть в оба, если захотите полюбоваться падающей звездой и загадать желание.

6 Будет ли июльские Пегасиды видно в Алтайском крае? Да, ведь Алтайский край, как и вся Россия, находится в Северном полушарии. Единственное, что может помешать наблюдению, – погода. Важно, чтобы небо было ясным.

7 Куда смотреть, чтобы увидеть падающую звезду? Как следует из названия, радианта Пегасид (точка, откуда как бы "вылетают" звезды) находится в созвездии Пегаса. Отыскать его очень просто, скачав приложение для наблюдения за ночным небом.