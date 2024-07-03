Когда можно будет наблюдать метеорный поток Пегасиды и будет ли его видно на Алтае?
Если вдруг увидите падающую звезду – не забудьте загадать желание
03 июля 2024, 06:45, ИА Амител
Падающие звезды / Фото: pixabay.com
В июле жители Северного полушария смогут наблюдать сразу несколько звездопадов. Первый из них начнется вместе с приходом метеорного потока Пегасиды.
Рассказываем, когда Пегасиды будут активны, в какой период наступит их пик и можно ли их увидеть в Алтайском крае.
1
Что такое метеорный поток?
Если объяснять просто, то это те самые звездопады, которые завораживают и детей, и взрослых. Если вы вдруг не знали, то сообщаем: звезды на самом деле с неба не падают.
Происходит это так: Земля периодически проходит через различные шлейфы пылевых частиц, оставленные, как правило, кометами или астероидами. Попадая в атмосферу Земли, эти мелкие песчинки разогреваются и вспыхивают. Создается эффект, который называют падающей звездой.
А термин "метеорный поток" подразумевает, что этих вспыхивающих частиц много.
2
Откуда взялся метеорный поток Пегасиды?
Этот метеорный поток возникает в июле, когда планета проходит через шлейф частиц кометы C/1979 Y1, открытой в 1979 году Уильямом Брэдфилдом. Виден только в Северном полушарии и до сих пор не очень хорошо изучен.
3
Когда Пегасиды будут активны?
Пегасиды можно будет наблюдать с 4 по 14 июля.
4
Когда будет пик метеорного потока Пегасиды?
В ночь с 9 на 10 июля, пояснили в барнаульском планетарии.
"Особо яркое зрелище обещает ночь с 9 на 10 июля, когда Луна будет освещать небо всего на 22%, что значительно улучшает видимость метеоров", – рассказали в планетарии.
5
А звезд будет много?
Не особо. Метеорный поток считается не очень ярким. Его мощность – примерно пять метеоров в час. Так что вам придется смотреть в оба, если захотите полюбоваться падающей звездой и загадать желание.
6
Будет ли июльские Пегасиды видно в Алтайском крае?
Да, ведь Алтайский край, как и вся Россия, находится в Северном полушарии. Единственное, что может помешать наблюдению, – погода. Важно, чтобы небо было ясным.
7
Куда смотреть, чтобы увидеть падающую звезду?
Как следует из названия, радианта Пегасид (точка, откуда как бы "вылетают" звезды) находится в созвездии Пегаса. Отыскать его очень просто, скачав приложение для наблюдения за ночным небом.
8
А во сколько шансов "поймать" падающую звезду будет больше всего?
Перед рассветом.
"Рекомендуется начать наблюдения во второй половине ночи, когда радиант потока находится на наибольшей высоте, увеличивая шансы увидеть больше метеоров", – пояснили в барнаульском планетарии.
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