Когда на Алтае потеплеет до +15 и будут ли ещё морозы в марте?

Уже через неделю в регионе столбики термометров покажут плюсовые отметки даже ночью

22 марта 2023, 07:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спокойная и без осадков погода сохранится в Алтайском крае до конца недели. Осадки вероятны лишь местами в северных районах сутки 24 марта. В ночь на пятницу там ожидается небольшой снег, а днём – мокрый снег. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. Уже в ближайшие выходные ночью столбики термометров будут колебаться в слабоотрицательном диапазоне, а днём они покажут от +3 до +8 градусов. В предгорьях воздух прогреется до +10…+15°С, что обусловит интенсивное снеготаяние.

"Последние сильные весенние морозы до -20 градусов мы уже пережили и новых таких не предвидится. Небольшие волны похолодания ещё, конечно, будут. Ближайший заток холода мы ожидаем в ночь на 27 марта, но температура не опустится ниже -3…-10°С. Колебания будут, но и днём будут более мощные волны тепла", – говорит Людмила Сырых.

Тенденция на повышение температуры сохранится в ближайшее время. А 28 и 29 марта в регионе положительные температуры ожидаются даже ночью, отметила синоптик.