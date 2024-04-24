Когда на Алтае перестанет идти снег и начнется настоящая весна

Ночью 25 апреля в Алтайском крае опять похолодает — до -9 градусов

24 апреля 2024, 16:50, ИА Амител

Апрельский снег / Фото: Константин Причиненко, amic.ru

Зима, которая неожиданно вернулась в Алтайский край после аномального тепла, снова заявит о себе 25 апреля осадками в виде снега и похолоданием. И если снег, по прогнозам синоптиков, наиболее вероятен в восточных районах, то понижение температуры ощутят во всех уголках региона. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -4...-9°С.

"Сутки 25 апреля местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В утренние часы на дорогах будет гололедица. Днем ветер максимально усилится до 16 метров в секунду, а температура воздуха составит +4...+9°С. В пятницу в регионе установится антициклон, с которым осадки прекратятся, и потеплеет", – сообщила amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Ночные температуры до конца недели будут колебаться от 0 до -7°С. Днем 26 апреля столбики термометров покажут +9...+14°С, а к воскресенью потеплеет до +13...+18°С.