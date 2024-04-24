Когда на Алтае перестанет идти снег и начнется настоящая весна
Ночью 25 апреля в Алтайском крае опять похолодает — до -9 градусов
24 апреля 2024, 16:50, ИА Амител
Зима, которая неожиданно вернулась в Алтайский край после аномального тепла, снова заявит о себе 25 апреля осадками в виде снега и похолоданием. И если снег, по прогнозам синоптиков, наиболее вероятен в восточных районах, то понижение температуры ощутят во всех уголках региона. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -4...-9°С.
"Сутки 25 апреля местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В утренние часы на дорогах будет гололедица. Днем ветер максимально усилится до 16 метров в секунду, а температура воздуха составит +4...+9°С. В пятницу в регионе установится антициклон, с которым осадки прекратятся, и потеплеет", – сообщила amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
Ночные температуры до конца недели будут колебаться от 0 до -7°С. Днем 26 апреля столбики термометров покажут +9...+14°С, а к воскресенью потеплеет до +13...+18°С.
16:59:44 24-04-2024
Сюрпризы будут весь год, ибо грехов наделали, до самого неба и за это надо будет платить....
17:30:40 24-04-2024
Гость (16:59:44 24-04-2024) Сюрпризы будут весь год, ибо грехов наделали, до самого неба... В чем сюрприз? Апрель здесь всегда такой.
19:49:06 24-04-2024
Гость (17:30:40 24-04-2024) В чем сюрприз? Апрель здесь всегда такой.... Гость, не скажи, что каждый год такой. Те года 25 апреля садили картошку, а этот топим печку и на даче еще не были. Сюрпризы, будут весь год, ибо Богу сделали столько подлости, что долго не отмыться.
20:11:13 24-04-2024
Гость (19:49:06 24-04-2024) Гость, не скажи, что каждый год такой. Те года 25 апреля сад... Что ты несешь??? Никогда раньше 11 мая картошку не садили уже лет 25. На саду были в прошлую субботу. Земля еще холодная. Картошка не проросла. И что ты потом выкопаешь? Горох? Три ведра с пяти соток?
20:26:40 24-04-2024
Гость (20:11:13 24-04-2024) Что ты несешь??? Никогда раньше 11 мая картошку не садили уж... Ты где живешь? Алтай большой. Я, сажу на полутора соток, сто шестьдесят кустов картошки, сорок ведер получаю.
20:52:12 24-04-2024
Гость (20:26:40 24-04-2024) Ты где живешь? Алтай большой. Я, сажу на полутора соток, ст... Барнаульский я. С полутора соток ведер 55-60 которую на еду оставляем. Ведер 5 на посадку. И мелочевки ведер 5-6. Количество кустов не считал ни разу. Пробуй в теплую землю садить, осенью удивишься.
19:21:17 24-04-2024
Я помню и 3 го Мая была метель. Лет так 10 назад
20:20:34 24-04-2024
Таня (19:21:17 24-04-2024) Я помню и 3 го Мая была метель. Лет так 10 назад ... и 19 мая в 1998м
22:51:04 24-04-2024
1 мая снегопад и метель была
13:36:10 25-04-2024
А у нас в Солонешенском районе и в июне -7 бывает а картофель после 9 мая сажаем.Это Алтай,апрель всегда холодный.
15:52:22 25-04-2024
В 2018 3мая 10см снег выпал, а 30 апреля было плюс 30
17:20:39 25-04-2024
А сейчас погода не весенняя разве? О какой весне речь, когда через месяц лето уже
18:50:23 25-04-2024
Гость (22:51:04 24-04-2024) 1 мая снегопад и метель была... Это как в порядке вещей на 1и на 9 мая и снег идет и метель и холодно, в том году еще и май был такой же холодный .