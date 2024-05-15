Синоптики не исключают вероятность заморозков на почве в ночь на 17 мая

15 мая 2024, 14:05, ИА Амител

Дорога / Фото: unsplash.com/shawnanggg

Дожди, которые зарядили в Алтайском крае 15 мая, завершатся в большинстве населенных пунктов во второй половине ночи 16 мая. При этом в юго-восточных районах региона, куда будет смещаться в течение ночи атмосферный фронт, пройдут обильные осадки. Они прекратятся ориентировочно к середине дня четверга. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском ЦГМС.

"В Барнауле осадки завершатся около часа ночи четверга. В Бийске и прилегающих к нему районах, а также в Чарышском, Солонешном, Краснощеково, Усть-Калманке ночью и утром пройдут дожди, местами они будут с грозами. По юго-востоку они завершатся около 14 часов 16 мая", – рассказали в региональном ЦГМС.

А когда вернется жара?

Пока жара в Алтайском крае не ожидается: в ночь на 16 мая в регионе будет от +3 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут +14...+19. При этом в ночь на 17 мая синоптики не исключают вероятность заморозков на почве при ясном небе. Температура в воздухе будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22.