Когда на Алтае закончатся дожди и установится ясная погода?
Синоптики не исключают вероятность заморозков на почве в ночь на 17 мая
15 мая 2024, 14:05, ИА Амител
Дожди, которые зарядили в Алтайском крае 15 мая, завершатся в большинстве населенных пунктов во второй половине ночи 16 мая. При этом в юго-восточных районах региона, куда будет смещаться в течение ночи атмосферный фронт, пройдут обильные осадки. Они прекратятся ориентировочно к середине дня четверга. Об этом amic.ru рассказали в Алтайском ЦГМС.
"В Барнауле осадки завершатся около часа ночи четверга. В Бийске и прилегающих к нему районах, а также в Чарышском, Солонешном, Краснощеково, Усть-Калманке ночью и утром пройдут дожди, местами они будут с грозами. По юго-востоку они завершатся около 14 часов 16 мая", – рассказали в региональном ЦГМС.
А когда вернется жара?
Пока жара в Алтайском крае не ожидается: в ночь на 16 мая в регионе будет от +3 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут +14...+19. При этом в ночь на 17 мая синоптики не исключают вероятность заморозков на почве при ясном небе. Температура в воздухе будет колебаться от 0 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22.
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