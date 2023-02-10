Когда на смену крепким морозам в Алтайском крае придёт потепление?

В ночь на субботу в регионе столбики термометров опустятся до отметки -33 градуса

10 февраля 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спокойная и преимущественно без осадков погода сохранится в Алтайском крае 11 и 12 февраля. Небольшой снег пройдёт лишь местами в южных и западных районах региона. Ночь на субботу будет ещё довольно холодной: ожидается от -28 до -33 градусов, по югу – от -20 до -25. Но уже днём морозы начнут спадать. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В выходные ожидается постепенное ослабление морозов, связанное с юго-западным выносом воздушных масс. Днём температура 11 февраля повысится до -13…-18 градусов, по югу потеплеет до -6…-11. В воскресенье преобладающие температуры ночью будут колебаться в диапазоне от -17 до -22 градусов. Холоднее всего будет в восточных районах – там столбики термометров опустятся до -28. Днём 12 февраля в крае будет -6…-11 градусов, по востоку до -16", – говорит синоптик.

В понедельник в регионе передают небольшой снег. Ночью -13…-18 градусов, местами до -24. Днём -10…-15, по югу -4…-9. Далее в крае вновь установится комфортная погода без существенных осадков, которая сохранится до середины следующей недели. Преобладающие ночные температуры -15…-20 градусов, местами до -26. Днём будет от -9 до -14, в южных и предгорных районах -3…-8.