Когда начнется первый матч Евро-2024 и где его покажут?
Праздник футбола длиною в месяц начинается уже сегодня
14 июня 2024, 15:33, ИА Амител
Официальный логотип Евро-2024 / Фото: uefa.com
Чемпионат Европы по Футболу в Германии стартует уже сегодня, 14 июня. Впереди – месяц футбольных матчей. И пусть Россия в этом первенстве не участвует, на турнире есть за кого поболеть. Например, там будет выступать Сербия.
В первом матче, как и положено, сыграют хозяева чемпионата. Рассказываем, когда начнется матч и где его можно будет посмотреть.
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Какой будет первый матч Евро-2024?
В первом матче чемпионата Европы, который состоится 14 июня, сборная Германии на правах хозяйки турнира встретится с командой из Шотландии.
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Во сколько начнется матч Германия – Шотландия 14 июня?
Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
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Где посмотреть первый матч Евро-2024 Германия – Шотландия?
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Где смотреть все остальные матчи Евро-2024?
На "Матч-ТВ" или Okko. Компании будут освещать Евро-2024 вместе. Чтобы узнать, где какую игру показывают, следите за расписанием.
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Где посмотреть расписание матчей Евро-2024?
Полное расписание всех матчей с указанием времени начала можно посмотреть на сайте "Матч ТВ", который освещает турнир.
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