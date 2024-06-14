Праздник футбола длиною в месяц начинается уже сегодня

14 июня 2024, 15:33, ИА Амител

Официальный логотип Евро-2024 / Фото: uefa.com

Чемпионат Европы по Футболу в Германии стартует уже сегодня, 14 июня. Впереди – месяц футбольных матчей. И пусть Россия в этом первенстве не участвует, на турнире есть за кого поболеть. Например, там будет выступать Сербия.

В первом матче, как и положено, сыграют хозяева чемпионата. Рассказываем, когда начнется матч и где его можно будет посмотреть.

1 Какой будет первый матч Евро-2024? В первом матче чемпионата Европы, который состоится 14 июня, сборная Германии на правах хозяйки турнира встретится с командой из Шотландии.

2 Во сколько начнется матч Германия – Шотландия 14 июня? Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

3 Где посмотреть первый матч Евро-2024 Германия – Шотландия? Прямую трансляцию матча-открытия чемпионата Европы в России покажет телеканал "Матч ТВ" . Также эту игру можно будет посмотреть на Okko

4 Где смотреть все остальные матчи Евро-2024? На "Матч-ТВ" или Okko. Компании будут освещать Евро-2024 вместе. Чтобы узнать, где какую игру показывают, следите за расписанием.