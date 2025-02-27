Когда начнется ретроградная Венера в 2025 году и чего именно от нее ждать?

До начала астрологического явления осталось совсем немного времени

27 февраля 2025, 12:10, ИА Амител

Ретроградная Венера / Изображение сгенерировано при помощи нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Ретроградная Венера в 2025 году начнется 2 марта и продлится до 13 апреля. Это астрологическое явление, при котором кажется, что планета движется по небосводу в обратном направлении. Ретроградная Венера ассоциируется с влиянием на сферы любви, отношений, финансов и эстетики.

Рассказываем, чего еще стоит ждать и как действует это явление.

В каких знаках происходит ретроградная Венера?

В 2025 году Венера будет ретроградной в знаках Овна и Рыб. Это означает, что влияние ретроградной Венеры будет наиболее заметно в областях жизни, связанных с этими знаками.

Как влияет ретроградная Венера?

Ретроградная Венера может повлиять на несколько сфер жизни:

Любовь и отношения. Это время для переоценки и переосмысления существующих отношений. Новые романтические связи могут быть менее вероятны или могут потребовать более глубокого понимания и переоценки в будущем.

Финансы. Возможно, стоит избегать крупных покупок или инвестиций, особенно в области роскоши, так как ретроградная Венера может привести к переоценке финансовых приоритетов.

Красота и творчество. Это хорошее время для переосмысления и обновления личного стиля или творческих проектов, а не для начала новых.

Советы для периода ретроградной Венеры

Астрологи рекомендуют использовать это время для ремонта и улучшения существующих отношений, проектов или вещей, а не для начала новых.

По возможности также следует отложить крупные покупки или инвестиции до окончания ретроградности.

Кроме того, в этот период полезно сосредоточиться на прошлом, восстановив связь с бывшими друзьями или партнерами. Но стоит быть осторожными и не торопиться с решениями.

В целом ретроградная Венера – это время для размышлений и переоценки, а не для активных действий в области любви, финансов и творчества.