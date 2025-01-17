Великий пост – это одно из главных испытаний года для христиан

17 января 2025, 06:40, ИА Амител

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

Перед Пасхой православные христиане держат самый строгий и самый продолжительный пост – Великий. Когда Великий пост начнется и завершится в 2025 году, как в этот период питаются верующие и какие нужно соблюдать ограничения, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда Великий пост начнется в 2025 году и сколько он продлится?

В 2025 году Великий пост начнется 3 марта и продлится он до 19 апреля, завершаясь Великой субботой перед Пасхой.

Великий пост установлен в память о том, что Иисус Христос 40 дней постился в пустыне. Кстати, многие ошибочно полагают, что Великий пост длится ровно столько же, но это не совсем так. В православии Великий пост включает в себя 48 дней, которые делятся на две основные части: Четыредесятницу и Страстную седмицу.

Что такое Четыредесятница и Страстная седмица?

Четыредесятницей именуют как раз первые 40 дней Великого поста. Этот период установлен в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне. Он является символом духовного очищения и подготовки к празднованию Воскресения Христова.

После Четыредесятницы идут еще шесть дней поста, известные как Страстная седмица. Эти дни, с понедельника по субботу, посвящены воспоминаниям последних дней земной жизни Иисуса Христа: Его страданий, смерти и погребения. Страстная седмица – это время глубокого размышления и духовного сосредоточения. Страстной неделе предшествуют Лазарева суббота и Вербное воскресенье.

А завершается Великий пост всегда праздником Светлой Пасхи, которая знаменует торжество жизни над смертью.

Как питаться в Великий пост?

Во время Великого поста верующие должны исключить из рациона всю пищу животного происхождения, включая мясо, птицу, молочные продукты, яйца, икру. Рыбу из меню тоже убирают, исключение делают только на два праздника – Вербное воскресенье (24 марта) и Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта). Алкоголь тоже запрещен, в некоторые даты верующим разрешено употребить немного вина.

Самыми строгими днями Великого поста являются понедельник, среда и пятница – разрешено только сухоядение: черный хлеб, овощи без масла, фрукты и вода.

Во вторник и четверг можно есть горячую пищу растительного происхождения, но также без масла. Пища с постным маслом допускается только на выходных.

Священнослужители подчеркивают, что ничего общего у поста с диетой нет, поэтому не нужно воспринимать его как возможность сбросить лишние килограммы. Помимо ограничения в пище, верующие в этот период должны сосредоточиться на своих ценностях и отношениях с Богом и окружающими.

Кому нельзя поститься?

Поститься не рекомендуется беременным, детям, а также людям с определенными заболеваниями. В том числе с тяжелой формой сахарного диабета, онкозаболеваниями, с острыми и хроническими инфекционными заболеваниями, людям с сердечными заболеваниями, повышенным кровяным давлением, анемией, панкреатитом и другими болезнями желудочно-кишечного тракта.

Перед началом поста рекомендуется проконсультироваться с врачом и духовным наставником.