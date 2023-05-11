Когда над Барнаулом развеется смог и есть ли угроза опасности для здоровья?

Дымку над Барнаулом жители заметили впервые днём 5 мая. Тогда мелкие частицы дымовых шлейфов начали поступать в регион с Омской и Курганской областей, где бушуют природные пожары. При этом большое влияние оказала и высокая пожароопасность в Алтайском крае. Гари в воздухе добавили местные сельхозпалы и термоточки в пригороде Барнаула, а также в пойме Оби, рассказала о причинах смога начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского гидрометцентра Кира Шутова.

"Пик уровня загрязнения воздуха пришёлся на 9 мая. Над городом висела плотная дымка. Но со второй половины дня проходил атмосферный фронт и усилился ветер. С одной стороны, он рассеивал вредные вещества, что уже накопились в воздухе, а с другой – перенёс новые продукты горения. А утром 10 мая в крае прошёл дождь и крупные частицы из атмосферы под воздействием воды вымылись, осели. Но в воздухе до сих пор остаются видимые глазу мелкие взвешенные частицы, та самая белёсость, которая характеризуется ухудшением видимости", – объяснила эксперт.