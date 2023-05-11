Когда над Барнаулом развеется смог и есть ли угроза опасности для здоровья?
Эксперты рекомендуют отказаться от прогулок и проветривания в такой период
11 мая 2023, 15:40, ИА Амител
С началом вторых майских праздников над Барнаулом установился смог, серой дымкой краевая столица была окутана и утром 11 мая. По данным Алтайского ЦГМС, на утро четверга уровень содержания взвешенных веществ в Железнодорожном районе превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,5 раза. Насколько это опасно для жителей и когда развеется смог, выяснил amic.ru.
Что за смог окутал Барнаул?
Дымку над Барнаулом жители заметили впервые днём 5 мая. Тогда мелкие частицы дымовых шлейфов начали поступать в регион с Омской и Курганской областей, где бушуют природные пожары. При этом большое влияние оказала и высокая пожароопасность в Алтайском крае. Гари в воздухе добавили местные сельхозпалы и термоточки в пригороде Барнаула, а также в пойме Оби, рассказала о причинах смога начальник комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского гидрометцентра Кира Шутова.
"Пик уровня загрязнения воздуха пришёлся на 9 мая. Над городом висела плотная дымка. Но со второй половины дня проходил атмосферный фронт и усилился ветер. С одной стороны, он рассеивал вредные вещества, что уже накопились в воздухе, а с другой – перенёс новые продукты горения. А утром 10 мая в крае прошёл дождь и крупные частицы из атмосферы под воздействием воды вымылись, осели. Но в воздухе до сих пор остаются видимые глазу мелкие взвешенные частицы, та самая белёсость, которая характеризуется ухудшением видимости", – объяснила эксперт.
Насколько дым опасен и когда он развеется?
В ближайшие дни благодаря активному ветру воздействие дымовых шлейфов над Барнаулом снизится, но это при условии, что не добавятся новые очаги возгорания, говорит начальник лаборатории.
А пока людям, у которых есть бронхолёгочные и аллергические заболевания, всё-таки стоит поберечься и по возможности меньше находиться на улице. Для остальных категорий населения незначительное превышение предельно допустимых концентраций в течение непродолжительного времени не считается опасным для здоровья, отметила Кира Шутова.
"Все концентрации до 1,5 ПДК не представляют серьёзной опасности. Кстати, когда отмечаются периоды застоя воздуха зимой, концентрации вредных веществ значительно выше, чем сейчас. Но в любом случае, если вы видите смог или сильную белёсость, лучше на время отказаться от проветривания помещений и не пользоваться кондиционером. На поверхности пылевых частиц могут оседать вредные вещества, такие как оксид и диоксид азота, некоторые соединения серы, свинца", – рассказала эксперт.
Как защититься от вредного дыма?
Если в такой период сильно хочется погулять, лучше делать это в парке. Зелень является природным фильтром и снижает распространение вредных веществ, добавила Кира Шутова.
В МЧС России по Алтайскому краю при сильной задымлённости рекомендуют носить маски или респираторы, регулярно умываться, принимать прохладный душ и надевать одежду из натуральных тканей. Не помешает сделать влажную уборку в жилище, чтобы избавиться от накопленных вредных веществ.
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