Астрологи считают, что в этот особый кармический период можно определить свою судьбу на годы вперед

22 марта 2024, 06:35, ИА Амител

Солнечное затмение / Фото: pxhere.com

Уже в марте случится первый в 2024 году коридор затмений. Так называют одну из астрономических закономерностей. Сами астрономы не видят в этом ничего особенного. А вот астрологи и прочие эзотерики убеждены, что коридор затмений – это период с особой энергетикой, который мощно на нас влияет. А в этот раз коридор еще и совпадает с Червивой луной – особенным полнолунием.

Рассказываем, когда начнется коридор затмений, что нельзя делать в это время и чем опасно совпадение с Червивой луной.

1 Когда начнется коридор затмений в марте 2024 года? Первый в 2024 году коридор затмений начнется 25 марта. В этот день произойдет лунное затмение, которое продлится около четырех часов. Оно и откроет тот самый кармический коридор.

2 Что такое коридор затмений? Коридор затмений – это периодическое астрономическое явление. Так называют небольшой промежуток времени между солнечным и лунным затмениями. Как правило, между ними проходит около двух недель – этот период и называют коридором затмений. Астрономы не видят ничего необычного в таких коридорах – это обычная периодичность, вызванная движением космических тел. А вот астрологи считают, что это особенные периоды времени.

3 Чем опасен коридор затмений? По мнению астрологов, затмения и без того оказывают мощнейшее влияние на нашу жизнь. А коридор действует еще сильнее – в это время на нас якобы воздействует гораздо более мощная энергетика. По словам эзотериков, в эти периоды случается перераспределение энергии в мире. А события, которые происходят в это время, якобы определяют судьбы людей на долгие годы вперед. Поэтому астрологи и называют коридоры кармическими – в эти дни происходят многие судьбоносные вещи. А потому эзотерики убеждены, что во время коридора затмений нужно тщательно следить за всеми своими действиями. По их мнению, если вести себя правильно, то коридор затмений может даже пойти на пользу. Кармические изменения могут принести вам удачу на долгие годы вперед. Но если совершать ошибки, то человека потом будут преследовать неудачи. Опять же, это лишь позиция астрологов. Они считают, что коридор затмений – это своего рода кармическая проверка, правильно ли человек жил до этого. Если его действия были верными, то и дальше у него все будет в порядке. А вот если он в чем-то был неправ, во время коридора Вселенная обязательно даст знать об этом.

4 Что нельзя делать во время коридора затмений? По словам астрологов, коридор затмений – совсем не время для важных решений. Если они окажутся ошибочными, то расплачиваться придется долгие годы. Кроме того, астрологи не рекомендуют расставаться со второй половинкой. Скорее всего, вы будете жалеть об этом. Также не рекомендуется конфликтовать с людьми. Так вы потратите энергию, которую могли бы использовать на что-то действительно важное. А энергия во время коридора затмений необходима.

5 Что нужно сделать, чтобы привлечь удачу во время коридора затмений? По словам астрологов, нужно тщательно продумывать каждый свой шаг. Кроме того, важно внимательно воспринимать все знаки от Вселенной. За каждым из них может крыться важный урок, который стоит извлечь. Кроме того, эзотерики советуют проще расставаться как с вещами, так и с людьми. Если что-то или кто-то уходит из вашей жизни, значит, ему в ней нет места. Тем более что коридор затмений – это время перезагрузки и избавления от лишнего.

6 Когда коридор затмений закончится? Коридор затмений закончится 8 апреля. В этот день произойдет солнечное затмение. Впрочем, само явление продлится лишь четыре минуты, а увидят его только в Америке.

7 А когда будет Червивая луна? Червивая луна взойдет на небе в первый день коридора затмений, 25 марта.

8 Почему это полнолуние называют Червивым? Это полнолуние называют Червивым в Америке. Дело в том, что как раз в это время там просыпаются земляные черви. Так что никакой мистики в этом названии нет. Там каждое полнолуние имеет свое название, связанное с какими-то событиями и явлениями нашей жизни.