Когда настоящая весна придёт в Алтайский край?

Синоптик рассказала, какая погода будет в регионе до 18 апреля

11 апреля 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Днём 12 апреля Алтайский край окажется во власти антициклона, с которым установится преимущественно спокойная и без осадков погода. Хотя ещё в ночь на среду порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду, а по юго-востоку пройдут дожди и мокрый снег, столбики термометров опустятся до -4...-9°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Если ещё днём в среду по краю будет от +4 до +9 градусов тепла, то в четверг воздух прогреется до +8...+13°С, а по югу – до +18°С. Даже в ночь на пятницу столбики термометров будут находиться в положительном диапазоне. А днём потеплеет до +13...+18°С. Но пройдёт дождь", – рассказала синоптик.

15 апреля в крае начнётся похолодание: ночные температуры будут отрицательные, а дневные – около 0°С. Также периодически будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье станет ещё холоднее. Потепление не предвидится в Алтайском крае до 18 апреля, сообщила Сырых.