Когда нужен юрист, но нет денег. Где получить бесплатную помощь в Алтайском крае

Вариантов много, но не все о них знают

02 июня 2025, 11:00, ИА Амител

Юрист. Юридическая помощь / Фото: freepik

В эпоху цифровизации мы привыкли решать вопросы одним кликом: записываемся к врачу, оплачиваем штрафы, подаем заявления. Но что делать, если нужна юридическая помощь? Оказывается, получить консультацию юриста можно даже не выходя из дома и иногда даже бесплатно. Мы в amic.ru решили проверить, как это работает на практике, куда обращаться и какие сервисы действительно помогают. Форм оказания такой помощи – немало, выбрали самые, на наш взгляд, удобные.

Онлайн-помощь: когда нет времени на офлайн

Портал "Вправе.рф" – госплатформа для тех, кому нужна правовая информация.

Пока работает в тестовом режиме, но уже полезен и бесплатен. Возможности, которые мы увидели:

готовые шаблоны документов – иски, жалобы, заявления;

информация о льготах – например, для участников СВО и их семей;

разъяснения по правовым вопросам – от трудовых споров до ЖКХ.

Недостатки:

нет онлайн-общения с юристом, только справочная информация.

Реестры нотариата – проверяем авто, доверенности и наследство.

Есть два варианта:

Федеральная нотариальная палата, сайт notariat.ru;

Алтайская краевая нотариальная палата, сайт 22.notariat.ru.

У знакомой умер отец, но новая жена скрывала этот факт. Наследственное дело было открыто, но дети не знали, у какого нотариуса. А оказалось, что информацию о наследственном деле можно проверить онлайн – достаточно ввести ФИО и дату смерти. Система покажет – у какого нотариуса заведено дело. Проверено, работает, полезно. И тоже бесплатно.

Что еще можно проверить онлайн на сайте нотариусов:

залог движимого имущества. Проверяйте авто перед покупкой (даже новое);

доверенности. Убедитесь, что документ не поддельный. Любые сделки по недействительным доверенностям неправомерны, поэтому важно быть уверенным в документе заблаговременно.

Каждый пятый россиянин хотя бы раз пользовался публичными сервисами нотариата, которые доступны 24/7.Онлайн-консультации через МФЦ

Наша сотрудница получила консультацию и правда весьма полезную. После использования средств МСК она попыталась узнать – правильно ли были выделены доли в квартире. Сделка была без нотариуса. Через онлайн-платформу на сайте проконсультировалась с нотариусом, оказалось, что все просто "забыли" о взрослом ребенке от первого брака, на которого тоже нужно было выделить долю. Теперь уже с документами она отправится в нотариальную контору.

Преимущества:

быстро, удобно, без очередей, бесплатно;

можно получить консультации юристов МФЦ, уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, нотариусов.

Недостатки:

требуется авторизация через "Госуслуги".

Офлайн: куда пойти, если нужна личная встреча с юристом

Бесплатная юридическая помощь подразделяется на государственную и негосударственную. Все о государственной бесплатной юридической помощи, включая категории льготников, можно найти на сайте российского Минюста.

Кстати, Минюст в Алтайском крае на постоянной основе проводит выездные консультации в селах. Для этого у них есть специальные мобильные передвижные пункты.

Бесплатную помощь, в рамках уже негосударственной, оказывают нотариусы, адвокаты. При многих нотариальных конторах функционируют центры юридической помощи. Однако здесь окажут консультацию только в рамках совершения нотариальных действий. А вот если с соседом землю не поделили, беспредельничает управляющая компания или рядом в огороде построили многоэтажку, тут, конечно, потребуются юрист иной квалификации. Обратите внимание, что не все адвокаты проводят бесплатные консультации.

Кроме того, в Алтайском крае есть система уполномоченных: по правам человека, по правам ребенка, правам предпринимателей.

А вы пробовали получить бесплатную юридическую помощь? Делитесь в комментариях – ваш опыт может помочь другим.

Больше по теме слушайте в эфире радио Business FM Барнаул ("Бизнес ФМ"):



Бесплатная юридическая помощь, первая часть эфира

Бесплатная юридическая помощь, вторая часть эфира

Фото: freepik