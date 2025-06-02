Когда нужен юрист, но нет денег. Где получить бесплатную помощь в Алтайском крае
Вариантов много, но не все о них знают
02 июня 2025, 11:00, ИА Амител
В эпоху цифровизации мы привыкли решать вопросы одним кликом: записываемся к врачу, оплачиваем штрафы, подаем заявления. Но что делать, если нужна юридическая помощь? Оказывается, получить консультацию юриста можно даже не выходя из дома и иногда даже бесплатно. Мы в amic.ru решили проверить, как это работает на практике, куда обращаться и какие сервисы действительно помогают. Форм оказания такой помощи – немало, выбрали самые, на наш взгляд, удобные.
Онлайн-помощь: когда нет времени на офлайн
Портал "Вправе.рф" – госплатформа для тех, кому нужна правовая информация.
Пока работает в тестовом режиме, но уже полезен и бесплатен. Возможности, которые мы увидели:
- готовые шаблоны документов – иски, жалобы, заявления;
- информация о льготах – например, для участников СВО и их семей;
- разъяснения по правовым вопросам – от трудовых споров до ЖКХ.
Недостатки:
- нет онлайн-общения с юристом, только справочная информация.
Реестры нотариата – проверяем авто, доверенности и наследство.
Есть два варианта:
- Федеральная нотариальная палата, сайт notariat.ru;
- Алтайская краевая нотариальная палата, сайт 22.notariat.ru.
У знакомой умер отец, но новая жена скрывала этот факт. Наследственное дело было открыто, но дети не знали, у какого нотариуса. А оказалось, что информацию о наследственном деле можно проверить онлайн – достаточно ввести ФИО и дату смерти. Система покажет – у какого нотариуса заведено дело. Проверено, работает, полезно. И тоже бесплатно.
Что еще можно проверить онлайн на сайте нотариусов:
- залог движимого имущества. Проверяйте авто перед покупкой (даже новое);
- доверенности. Убедитесь, что документ не поддельный. Любые сделки по недействительным доверенностям неправомерны, поэтому важно быть уверенным в документе заблаговременно.
Каждый пятый россиянин хотя бы раз пользовался публичными сервисами нотариата, которые доступны 24/7.Онлайн-консультации через МФЦ
Наша сотрудница получила консультацию и правда весьма полезную. После использования средств МСК она попыталась узнать – правильно ли были выделены доли в квартире. Сделка была без нотариуса. Через онлайн-платформу на сайте проконсультировалась с нотариусом, оказалось, что все просто "забыли" о взрослом ребенке от первого брака, на которого тоже нужно было выделить долю. Теперь уже с документами она отправится в нотариальную контору.
Преимущества:
- быстро, удобно, без очередей, бесплатно;
- можно получить консультации юристов МФЦ, уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, нотариусов.
Недостатки:
- требуется авторизация через "Госуслуги".
Офлайн: куда пойти, если нужна личная встреча с юристом
Бесплатная юридическая помощь подразделяется на государственную и негосударственную. Все о государственной бесплатной юридической помощи, включая категории льготников, можно найти на сайте российского Минюста.
Кстати, Минюст в Алтайском крае на постоянной основе проводит выездные консультации в селах. Для этого у них есть специальные мобильные передвижные пункты.
Бесплатную помощь, в рамках уже негосударственной, оказывают нотариусы, адвокаты. При многих нотариальных конторах функционируют центры юридической помощи. Однако здесь окажут консультацию только в рамках совершения нотариальных действий. А вот если с соседом землю не поделили, беспредельничает управляющая компания или рядом в огороде построили многоэтажку, тут, конечно, потребуются юрист иной квалификации. Обратите внимание, что не все адвокаты проводят бесплатные консультации.
Кроме того, в Алтайском крае есть система уполномоченных: по правам человека, по правам ребенка, правам предпринимателей.
А вы пробовали получить бесплатную юридическую помощь? Делитесь в комментариях – ваш опыт может помочь другим.
Больше по теме слушайте в эфире радио Business FM Барнаул ("Бизнес ФМ"):
Бесплатная юридическая помощь, первая часть эфира
Бесплатная юридическая помощь, вторая часть эфира
Фото: freepik
11:38:25 02-06-2025
напишите, где можно получить бесплатную помощь психолога подростку
12:08:57 02-06-2025
гость (11:38:25 02-06-2025) напишите, где можно получить бесплатную помощь психолога под... у нас в школе был штатный психолог... правда это было в 95
12:26:09 02-06-2025
гость (11:38:25 02-06-2025) напишите, где можно получить бесплатную помощь психолога под... может быть в поликлинике есть? Я сегодня очень удивилась случайно узнав, что в нашей поликлинике принимает клинический психолог.
20:00:20 02-06-2025
гость (11:38:25 02-06-2025) напишите, где можно получить бесплатную помощь психолога под... В школе нужно узнать, например в 59 есть психолог, а вот в 5 детской поликлинике нет. Только если есть конкретные показания невролога, чтобы определить ребенка в дневной стационар, то в дневном стационаре психолог есть