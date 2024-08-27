Почему третий Спас называют Ореховым, Хлебным и Холщовым

27 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Орехи / Фото: unsplash.com/Felix Mittermeier

Третий Спас, который празднуют православные христиане в августе, называют Ореховым. В чем смысл этого праздника, когда его будут отмечать в 2024 году, о традициях и запретах, которые с ним связаны, читайте на amic.ru.

Когда Ореховый Спас в 2024 году?

Третий Спас отмечают каждый год в одну и ту же дату – 29 августа. В 2024-м он выпадает на четверг. Его также называют Спас Нерукотворный, Ореховый и Хлебный.

Что означает Спас Нерукотворный?

По преданию, тяжело больной царь Месопотамии Авгар, узнав о чудесах, которые творит Иисус Христос, отправил к нему письмо. Царь просил помочь исцелиться от тяжелого недуга. Прочитав послание, Христос умылся и вытер лицо полотенцем, на котором мгновенно проявился его лик. Получив это полотенце, царь приложил его к своим ранам и сразу же исцелился. Полотенце стало великой реликвией и первой христианской иконой, что дало празднику альтернативное название – Спас на холсте.

В 944 году император Константин Багрянородный приказал перенести Нерукотворный Спас из Эдессы в Константинополь. Изначально этот праздник отмечали только в Византии, но со временем он стал общецерковным.

Почему Спас называют Ореховым и Хлебным?

Третий Спас объединяет в себе народные и христианские традиции и считается днем, когда принято благодарить господа за урожай орехов и хлеба. Отсюда и возникли его названия.

Хлеб и орехи в этот день несли в храм для освящения. Считается, что они обладают особой целебной силой: урожай будет успешным, а дом – полным.

Также на Ореховый Спас устраивали ярмарки, на которых продавали хлеб, орехи, мед и другие дары природы. Люди делились урожаем, устраивали совместные трапезы и пекли пироги с орехами, которые затем раздавали близким и соседям.

Приметы на Ореховый Спас

Ореховый Спас, как и другие народные праздники, окружен множеством примет и суеверий. Так, если в этот день шел дождь, это сулило богатый урожай на следующий год. Первый найденный орех следовало разломить: если ядро было полноценным, это обещало здоровье и удачу в будущем году, а если пустым – это считалось дурным знаком.

Собранные в этот день орехи использовали для лечения различных недугов и для защиты дома от злых духов.

Что нельзя делать в этот день?

Работать в поле на Ореховый Спас считалось дурным знаком. Люди верили, что так можно "затоптать" урожай. Нельзя в этот день ссориться и ругаться, чтобы не навлечь несчастья. А еще есть поверье, что в этот день нужно быть особенно щедрым и милосердным. Если кто-то просил о помощи, отказываться было нельзя.