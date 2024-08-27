Когда Ореховый Спас в 2024 году и что нельзя делать в этот праздник?
Почему третий Спас называют Ореховым, Хлебным и Холщовым
27 августа 2024, 06:40, ИА Амител
Третий Спас, который празднуют православные христиане в августе, называют Ореховым. В чем смысл этого праздника, когда его будут отмечать в 2024 году, о традициях и запретах, которые с ним связаны, читайте на amic.ru.
Когда Ореховый Спас в 2024 году?
Третий Спас отмечают каждый год в одну и ту же дату – 29 августа. В 2024-м он выпадает на четверг. Его также называют Спас Нерукотворный, Ореховый и Хлебный.
Что означает Спас Нерукотворный?
По преданию, тяжело больной царь Месопотамии Авгар, узнав о чудесах, которые творит Иисус Христос, отправил к нему письмо. Царь просил помочь исцелиться от тяжелого недуга. Прочитав послание, Христос умылся и вытер лицо полотенцем, на котором мгновенно проявился его лик. Получив это полотенце, царь приложил его к своим ранам и сразу же исцелился. Полотенце стало великой реликвией и первой христианской иконой, что дало празднику альтернативное название – Спас на холсте.
В 944 году император Константин Багрянородный приказал перенести Нерукотворный Спас из Эдессы в Константинополь. Изначально этот праздник отмечали только в Византии, но со временем он стал общецерковным.
Почему Спас называют Ореховым и Хлебным?
Третий Спас объединяет в себе народные и христианские традиции и считается днем, когда принято благодарить господа за урожай орехов и хлеба. Отсюда и возникли его названия.
Хлеб и орехи в этот день несли в храм для освящения. Считается, что они обладают особой целебной силой: урожай будет успешным, а дом – полным.
Также на Ореховый Спас устраивали ярмарки, на которых продавали хлеб, орехи, мед и другие дары природы. Люди делились урожаем, устраивали совместные трапезы и пекли пироги с орехами, которые затем раздавали близким и соседям.
Приметы на Ореховый Спас
Ореховый Спас, как и другие народные праздники, окружен множеством примет и суеверий. Так, если в этот день шел дождь, это сулило богатый урожай на следующий год. Первый найденный орех следовало разломить: если ядро было полноценным, это обещало здоровье и удачу в будущем году, а если пустым – это считалось дурным знаком.
Собранные в этот день орехи использовали для лечения различных недугов и для защиты дома от злых духов.
Что нельзя делать в этот день?
Работать в поле на Ореховый Спас считалось дурным знаком. Люди верили, что так можно "затоптать" урожай. Нельзя в этот день ссориться и ругаться, чтобы не навлечь несчастья. А еще есть поверье, что в этот день нужно быть особенно щедрым и милосердным. Если кто-то просил о помощи, отказываться было нельзя.
08:48:50 21-08-2024
Расходимся, в Алтайском крае лещина не растёт, спаса не будет.
10:43:17 21-08-2024
Гость (08:48:50 21-08-2024) Расходимся, в Алтайском крае лещина не растёт, спаса не буде... Растёт, у меня 4 куста, у соседей 8 кустов.
10:51:23 21-08-2024
Гость (08:48:50 21-08-2024) Расходимся, в Алтайском крае лещина не растёт, спаса не буде... нормально растет. хоть в этом году не особо
11:25:09 21-08-2024
кто такой ореховый и кого он спас?
12:06:24 21-08-2024
Ребят! Сколько можно публиковать эту никому не интересную религиозную пургу? Может уже начнем Библию цитировать на каждый день? Кому интересно у пастырей своих спросят кто, когда и кого спас...90 % населения это не интересно и более того конкретно раздражает...
14:24:18 21-08-2024
Дюша (12:06:24 21-08-2024) Ребят! Сколько можно публиковать эту никому не интересную ре... Я бы уточнил- псевдорелигиозную пургу... Спаситель говорил, чтоб не сотворили себе кумира, а люди тащат что ни попадя в храм на "освящение"... Что, думаете теперь в этих орехах долгоносики не заведутся? Да как миленькие, но это будут святые, т.е. освящённые посредником-перекупом между людьми и Богом, долгоносики...
06:53:21 27-08-2024
- "Ореховый Спас, как и другие народные праздники, окружен множеством примет и суеверий." Ключевое слово - суеверия.
08:14:45 27-08-2024
Повторение- мать заикания.