Когда ослабнут морозы в Алтайском крае?

Синоптики обещают небольшое потепление через несколько дней

19 января 2024, 09:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На новой рабочей неделе синоптики обещают в Алтайском крае небольшое потепление. При этом в регионе пока сохранится маловетреная и без осадков погода. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"В ближайшие выходные ночью ожидается от -25 до -32°С, днем – от -13 до -18°С и только по югу у нас будет чуть теплее. А начиная с 22 января по ночам столбики термометров покажут уже на всей территории региона от -24 до -29°С, днем будет от -9 до -16°С", – сообщила синоптик.